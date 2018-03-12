Страны ОПЕК спорят о правильной цене на нефть

Раньше Иран настаивал на высоких ценах, а Саудовская Аравия занимала более сдержанную позицию Hasan Jamali / AP

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) разделилась на два лагеря. С одной стороны Саудовская Аравия, которая хочет, чтобы нефть стоила не меньше $70 за баррель. С другой стороны - Иран, который настаивает на уровне около $60 за баррель. Спор вызван их разногласиями о том, как восстановление цен повлияет на добычу сланцевой нефти в США.

О желании Тегерана сохранять цены на уровне около $60 за баррель, рассказал в интервью The Wall Street Journal (WSJ) иранский министр нефти Биджан Зангане. Это ниже нынешних цен на нефть. По итогам торгов в пятницу баррель Brent стоил $65,49, а WTI - $62,04. «Если цена подскочит примерно до $70, это поспособствует увеличению добычи сланцевой нефти в США», - заявил Зангане. Ведь разработчики сланцевых месторождений, в отличие от картеля, могут быстро наращивать или снижать добычу в зависимости от нефтяных цен.

Саудовская Аравия утверждает, что соглашение ОПЕК с Россией и еще девятью странами об ограничении добычи, позволившее сократить мировое предложение нефти примерно на 2%, нивелирует влияние американских нефтяников на рынок. «Я не теряю сон» из-за разработчиков сланцевых месторождений, говорил саудовский министр энергетики Халид аль-Фалих в январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В феврале он заявил, что картель будет придерживаться ограничений на нефтедобычу в этом году, даже если спрос превысит предложение, что вызвало рост цен на нефть.

Аль-Фалих никогда публично не призывал повысить цены до $70 за баррель. Но в частном порядке саудовские чиновники отмечают, что такой уровень цен позволит финансировать амбициозные экономические реформы наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада ибн Салмана и поможет успешно провести IPO энергетической госкомпании Saudi Aramco.

Соглашение стран ОПЕК о сокращении собственной добычи, заключенное в ноябре 2016 г., привело к восстановлению цен на нефть, чем воспользовались производители сланцевой нефти. За год нефтедобыча США увеличилась более чем на 1 млн баррелей в день и превысила 10 млн баррелей в день. По оценкам вице-президента консалтинговой компании Rystad Energy Артема Абрамова, при средней цене в $70 за баррель в следующем году добыча США будет на 600 000 баррелей в день выше, чем при средней цене в $60.

Беспокойство по поводу добычи сланцевой нефти, вероятно, будет главной темой на следующей встрече членов ОПЕК в Вене в июне, говорят представители картеля. По словам Зангане, Иран будет настаивать на постепенном увеличении своей добычи, что может поспособствовать снижению цен. Сейчас Иран добывает около 3,8 млн баррелей в день, хотя может примерно на 100 000 баррелей в день больше. Как отмечает Зангане, картель может договориться смягчить ограничения на добычу с 2019 г. Саудовцы не исключали такую идею.

Спор о ценах подчеркивает изменение ситуации в ОПЕК. Раньше Иран настаивал на высоких ценах, а Саудовская Аравия занимала более сдержанную позицию. Но после отмены западных санкций Ирану, чтобы сбалансировать бюджет, достаточно только $57,2 за баррель нефти, по данным Международного валютного фонда (МВФ). Тогда как Саудовской Аравии нужно около $70 за баррель, чтобы покрыть рекордные госрасходы в этом году.

Важную роль в споре может сыграть Россия. Хоть она и не член ОПЕК, но участие в соглашении о сокращении добычи наделяет ее особым влиянием на членов картеля. Министр энергетики России Александр Новак говорил в феврале, что «удовлетворительными» для страны будут цены на уровне $64 за баррель.

Зангане в интервью WSJ также скептично отозвался о предыдущих попытках ОПЕК соперничать с производителями сланцевой нефти. По его словам, встреча между представителями картеля и руководителями этих компаний 4 марта в Хьюстоне была бесполезной, поскольку с американскими нефтяниками нельзя договориться о добыче. «Это 1000 предприятий. У них нет своего объединения, - сказал Зангане. - Сокращение добычи – это единственный инструмент, с помощью которого ОПЕК может влиять на рынок».

Перевел Алексей Невельский