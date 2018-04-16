ОПЕК и Россия сбалансировали рынок нефти

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













ОПЕК, Россия и ряд присоединившихся государств договорились в конце 2016 г. сократить добычу на 1,8 млн барр. в сутки, из которых 300 000 барр. в сутки пришлось на Россию Regis Duvignau / Reuters

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что в мае на рынке нефти наконец-то наступит баланс спроса и предложения. Коммерческие запасы стран Организации экономического сотрудничества и развития снизились за март на 26 млн до 2,841 млрд барр., и в мае, прогнозирует МЭА, они приблизятся к среднему значению за пять лет. Произошло это во многом благодаря сокращению добычи нефти со стороны ОПЕК и присоединившихся государств. Меры были удачными, пишет МЭА: мартовские запасы были лишь на 30 млн барр. выше среднего пятилетнего уровня.

ОПЕК, Россия и ряд присоединившихся государств договорились в конце 2016 г. сократить добычу на 1,8 млн барр. в сутки, из которых 300 000 барр. в сутки пришлось на Россию. Участники сделки, к удивлению многих экспертов, выполняют взятые на себя обязательства. Россия постепенно снижала добычу и к маю прошлого года добилась 100%-ного исполнения. Сейчас страна добывает 10,9 млн барр. в сутки, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК. В итоге коммерческие запасы нефти в США в апреле тоже снизились до уровня марта 2015 г. (420 млн барр.).