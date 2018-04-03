Новак предложил ОПЕК подумать над новым форматом сотрудничества с Россией

Новый механизм, по словам Новака, мог бы включать возможность мониторинга рынка нефти и обмена информацией Евгений Разумный / Ведомости

России и Саудовской Аравии нужно подумать над механизмом взаимодействия между Россией и ОПЕК, уверен министр энергетики Александр Новак. По его словам, стороны сейчас ищут формат взаимоотношений на долгосрочную перспективу.

Новый механизм, по словам Новака, мог бы включать возможность мониторинга рынка нефти, обмена информацией и «при необходимости реализации совместных действий, как было в конце 2016 г.», сказал министр. Речь идет о соглашении между ОПЕК и 11 присоединившимися к картелю странами, в числе которых была и Россия, об ограничении добычи нефти с 1 января 2017 г. С тех пор соглашение дважды продлевалось. Сейчас оно действует до конца этого года.

Механизм совместной работы может быть как в рамках встреч между странами, входящими в ОПЕК, так и не входящими, говорит Новак. Также вазимодействие можно наладить в рамках какой-либо организации, в которую все участники нынешней сделки входят. При этом он отметил, что вопроса о вхождении России в ОПЕК на повестке нет. Обсудить формат дальнейшего взаимодействия стороны могут уже в апреле на встрече в аравийском городе Джидда.

При этом Новак отметил, что ограничение добычи нефти – не панацея, а экстренная мера. Баланс спроса и предложения на рынке нефти может наступить, по разным оценкам, как уже в этом квартале, так и в IV квартале, сказал он. Продлевать ли соглашение об ограничении добычи на 1,8 млн барр. в сутки на первое полугодие 2019 г., участники сделки обсудят в середине 2018 г. Решение будет зависеть в том числе от экономического состояния стран-участниц, сказал Новак.