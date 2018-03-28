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Иракский министр рассказал о предложении продлить сделку ОПЕК+ на полгода

Несколько стран - экспортеров нефти предложили продлить еще на шесть месяцев с 2018 г. соглашение ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи, передает слова министра нефти Ирака Джабара аль-Луаиби агентство Reuters.

Иракский министр не уточнил, какие страны предлагают пролонгировать сделку. 25 марта министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех предложил продлить договоренности на 2019 г. Ранее ни один из участников соглашения не предлагал распространить его на будущий год – стороны говорили только о плавном выходе из сделки.

27 марта наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман сообщил, что участники сделки обсуждают возможность заключить долгосрочное соглашение о сотрудничестве на рынке нефти на срок от 10 до 20 лет.

Соглашение между странами ОПЕК и не входящими в нефтяной картель государствами о сокращении объемов нефтедобычи начало действовать с 2017 г., сейчас оно продлено до конца 2018 г.

На Россию и Саудовскую Аравию приходятся основные квоты по ограничению добычи – 300 000 и 468 000 баррелей в сутки к уровню октября 2016 г. В общей сложности 24 страны договорились убрать с рынка излишки нефти в 1,8 млн баррелей в сутки, зафиксировав добычу на уровне 32,5 млн баррелей.

Следующая очередная встреча стран - участников соглашения ОПЕК+ пройдется в Вене 22 июня 2018 г.