Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4540 от 04.04.2018 под заголовком: Россия привязалась к ОПЕК

Россия хочет укрепить кооперацию с ОПЕК

Но становиться членом картеля Россия не желает
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России и Саудовской Аравии нужно подумать над механизмом взаимодействия между Россией и ОПЕК, считает министр энергетики Александр Новак. Стороны сейчас ищут формат взаимоотношений на долгосрочную перспективу, добавил чиновник. Странам – участницам сделки о сокращении добычи нефти между ОПЕК и не входящими в картель странами необходимо разработать механизм мониторинга рынка нефти и обмена информацией на постоянной основе. Конечная цель – иметь возможность «при необходимости реализации совместных действий, как было в конце 2016 г.», сказал министр.

Соглашение о сокращении добычи нефти страны ОПЕК подписали 30 ноября 2016 г. На следующее утро Россия и еще 10 государств объявили о присоединении к сделке. На сделку все ее участники пошли из-за падения цен на нефть. В 2016 г. они опустились почти до исторических минимумов. Но, несмотря на это, подготовка сделки заняла почти год.

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