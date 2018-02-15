Российский инвестфонд планирует стать акционером нефтяной госкомпании Саудовской Аравии

Для этого будет создан консорциум инвесторов

РФПИ может принять участие в IPO Saudi Aramco Reuters

Российские компании могут создать консорциум для участия в IPO Saudi Aramco, рассказал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. «Мы видим значительный интерес со стороны российских банков, российских инвестиционных банков и ряда других российских инвесторов, поэтому мы считаем, что мы сможем создать довольно значительный консорциум для этих инвестиций», – цитирует его Financial Times.

Доля участия РФПИ в консорциуме «будет абсолютно минимальной», добавил он: «Мы именно помогаем нашим партнерам, в том числе российским и китайским, осуществить инвестицию в эту компанию». Сумму инвестиций он не назвал.

Принадлежащая королевской семье Саудовской Аравии Saudi Aramco – единственный в стране и один из крупнейших в мире производитель нефти. На долю компании в 2017 г. приходилось более 10% мировой добычи – около 9,95 млн барр./сутки и треть добычи ОПЕК. Ее добывающие мощности – 12 млн барр./сутки. В ближайшие 10 лет компания планирует потратить на нефтяные проекты $414 млрд.

Решение провести IPO Saudi Aramco приняла после обвала нефтяных котировок в 2014 г. На продажу может быть выставлено до 5% акций компании. Исходя из оценки властями страны общей стоимости Saudi Aramco ($2 трлн) стоимость такого пакета может составить около $100 млрд.

Предполагается, что средства, полученные в результате размещения, будут направлены в суверенный фонд Саудовской Аравии, а в дальнейшем позволят сократить зависимость страны от нефтяного сектора экономики.

Первичное размещение акций может состояться во второй половине 2018 г., сообщала Saudi Aramco. Площадка, на которой оно будет происходить, пока не определена, среди возможных вариантов назывались биржи Лондона, Нью-Йорка, Гонконга, Сингапура, Токио и Торонто.

РФПИ – суверенный инвестиционный фонд России с зарезервированным капиталом $10 млрд под управлением. РФПИ осуществляет прямые инвестиции совместно с зарубежными компаниями.