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Новак назвал длительность выхода из сделки с ОПЕК

Выход России из соглашения с ОПЕК об ограничении добычи нефти может занять от двух до пяти месяцев, сообщил министр энергетики Александр Новак. «Скорее всего, выход из сделки займет несколько месяцев. Более точно просчитать период плавного наращивания добычи можно будет непосредственно в момент принятия решения о выходе из соглашения. Это может занять три, четыре, пять месяцев, а может быть, наоборот, всего два», - сказал министр.

По его словам, выход из сделки обязан быть таким, чтобы не допустить резких скачков предложения на рынке. «Мы должны совместно выработать и согласовать механизм выхода. Он должен быть плавным, позволяющим избежать резкого наращивания объемов добычи, которое может привести к превышению предложения над спросом», - отметил Новак.

Министр считает, что достигнуть цели сделки удастся раньше конца 2018 г. «Принимая декларацию о сотрудничестве в рамках ОПЕК+, мы не ставили своей целью ограничить добычу нефти на какой-то определенный срок, к примеру, на полгода, год или на два. Нашей задачей было убрать излишки нефти с рынка. На текущий момент мы видим, что эта цель достигнута на две трети», - сказал он.

По его словам, решение о запуске механизма плавного выхода из сделки будет приниматься сразу после того, как мировые запасы нефти закрепятся на средних пятилетних значениях. «И как только мы выйдем на плановые показатели по объемам мировых запасов нефти, как только поймем, что цель достигнута, мы все вместе соберемся и выработаем механизм дальнейших действий. Подобный сценарий все поддерживают. Мы обсуждали этот вопрос в Вене, где собрались министры 30 стран: 24 стран - участниц соглашения и шести приглашенных, а также в Омане на министерской мониторинговой встрече, где участвовали министры девяти стран», - отметил Новак.

Соглашение об ограничении нефтедобычи между странами ОПЕК и несколькими не входящими в картель государствами начало действовать с 2017 г. и было продлено до конца 2018 г. Участники сделки сократили добычу нефти примерно на 1,8 млн баррелей в сутки к уровню октября 2016 г. Это в итоге вызвало рост нефтяных цен до уровня $60-70 за баррель.