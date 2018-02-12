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ОПЕК повысила прогноз нефтедобычи в странах, не входящих в картель

ОПЕК второй месяц подряд повысила прогноз добычи нефти в странах, не входящих в организацию, говорится в ее ежемесячном докладе: более высокие цены позволяют США и другим производителям наращивать предложение. Добыча вырастет в 2018 г. на 1,4 млн баррелей в день (это на 250 000 баррелей больше, чем эксперты ОПЕК прогнозировали месяц назад) и составит 59,3 млн баррелей в день. «Устойчивое восстановление цен с лета 2017 г. и возобновление интереса к возможностям роста заставило ведущих нефтедобытчиков в этом году вести разведку ускоренными темпами как в сланцевой отрасли, так и в глубоководных проектах на шельфе», – говорится в докладе.

В США среднедневная добыча вырастет в этом году на 1,3 млн баррелей, считают в ОПЕК. За неделю по 2 февраля она составила, по данным Управления энергетической информации США (EIA), 10,25 млн баррелей, превысив исторический максимум 1970 г. Добыча в январе, по оценке EIA, достигла 10,2 млн баррелей в день, что на 100 000 баррелей больше, чем в декабре. О росте активности сланцевых добытчиков свидетельствует и информация об эксплуатирующихся нефтяных буровых установках: как сообщила в пятницу Baker Hughes, их число за последнюю неделю выросло на 26 до 791, самого высокого уровня с апреля 2015 г.

По прогнозу EIA, нефтедобыча в США составит в 2018 г. 10,6 млн баррелей в день, что станет рекордом с 1970 г. (9,6 млн). В прошлом году нефтедобыча была 9,3 млн баррелей в день, а в 2019 г. EIA ждет, в среднем, 11,2 млн баррелей.

Добыча ОПЕК в январе составила 32,3 млн баррелей. Рост мирового спроса будет ускоряться, считают в организации, в этом году он увеличится на 1,6 млн баррелей до 98,6 млн баррелей в день.