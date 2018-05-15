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В Москве не осталось бензина дешевле 40 рублей за литр

Топливо может подорожать до 45–50 рублей за литр, уверены эксперты
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В Москве больше не осталось бензина дешевле 40 руб. за литр, передал «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК. За минувшие две недели средние цены Аи-92 выросли на 70 коп. до 40,65 руб. за литр, приводит агентство. Летнее дизтопливо в среднем подорожало на 43 коп. до 42,17 руб., а бензин Аи-95 – на 63 коп. до 43,86 руб. за литр.

«Интерфакс» ссылается на данные, опубликованные ЦДУ ТЭК 13 мая. Однако 14 мая свои данные опубликовала Московская топливная ассоциация. Она утверждает, что средние цены на Аи-92 в Москве превысили 40 руб. за литр уже в начале мая, но в столице по-прежнему можно найти АЗС, где Аи-92 можно купить по 39,50 руб. за литр.

Цену ниже 40 руб. за литр 92-го бензина можно увидеть на заправках «Газпром нефти», ТНК, «Роснефти», Shell и «Татнефти», говорится в данных топливной ассоциации. Но это ненадолго, уверен гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов, цены продолжат расти. По его словам, справедливая цена на 92-й бензин при сохранении текущей мировой конъюнктуры может составить около 50 руб. за литр, если отталкиваться в расчетах от экспортного паритета.

Рост цен на Аи-92 и дизтопливо предрекают и данные Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи: региональный биржевой индекс Аи-92 и летнего ДТ (индексы учитывают стоимость бензина на заводе и затраты на его доставку до Москвы) превысил розничную цену, говорится в статистике. По Аи-92 индекс составил 40,1 руб. за литр против 38,79 руб. в рознице в среднем по европейской части России и 42,46 против 41,36 руб. за литр летнего дизтоплива. Дисбаланс говорит о том, что розничная торговля нефтепродуктами работает в убыток, поэтому участникам рынка придется повышать цены на заправках, указывает Турукалов.

Оптовая стоимость Аи-92 на заводе центрального федерального округа сейчас 55 000 руб. за тонну, в пересчете на литр – 40,5 руб., говорит эксперт Reuters Kortes Максим Назаров. В среднем издержки от завода до пистолета (с учетом доставки и обслуживания) составляют около 5-8 руб. за литр, говорит Назаров. Таким образом, справедливая стоимость Аи-92 - около 45-46 руб. Но при этом все независимые заправки ориентируются на вертикально-интегрированные компании, а те держат цены за счет ранее купленного на НПЗ топлива. По словам Назарова, оптовые цены на Аи-92 в среднем по России с начала апреля выросли на 23,8% до 54 300 руб. за тонну, тогда как розничные – лишь на 2,9%.

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