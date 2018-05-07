Рост цен на бензин в апреле стал самым высоким с начала года

Цены на московских АЗС растут почти вдвое быстрее Андрей Гордеев / Ведомости

Розничные цены на самый популярный бензин – Аи-92 с 26 марта по 28 апреля выросли на 0,59 руб. до 38,65 руб. за 1 л, следует из данных Росстата. За предыдущие три месяца с начала 2018 г. они не только не росли, а даже снизились на 0,02 руб. Цена на Аи-95 в апреле росла в 20 раз быстрее, чем за январь – март, вместе взятые: 0,6 и 0,03 руб. за 1 л соответственно. Его средняя стоимость сейчас составляет 41,65 руб. Практически выравнялось с Аи-95 по цене дизельное топливо (ДТ) – оно подорожало на 0,63 руб. до 41,60 за 1 л (рост в январе – марте – 0,26 руб.).

Цены на московских АЗС растут почти вдвое быстрее. Так, со 2 апреля по 3 мая стоимость Аи-92 выросла на 1,25 руб. за 1 л, Аи-95 – на 1,21 руб., ДТ – на 1,26 руб. (данные Московской топливной ассоциации). В мае рост продолжился: к 7 мая цена за 1 л обеих марок бензина выросла еще на 0,21 руб., а ДТ – на 0,2 руб.

Нефтепродукты в последние месяцы выгоднее экспортировать, чем продавать в России, объясняет гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов. Другие причины роста цен – традиционные весенние ремонты на НПЗ и сезонное увеличение спроса. По его словам, розничные цены продолжат расти, причем темпы роста в ближайшие недели будут ускоряться, а по итогам года цены на бензин и ДТ могут опередить инфляцию в разы: «Проблема не только в том, что на рынке мало товара, но и в том, что внутренний рынок радикально невыгоден для нефтяных компаний». «Стабилизация цен в январе – марте была связана преимущественно с неэкономическими факторами – влиянием ФАС и неготовностью компаний инициировать изменение цен в предвыборный период», – считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

На прошлой неделе начальник управления ТЭК ФАС Дмитрий Махонин сообщил «Интерфаксу», что служба предлагает увеличить нормативы продаж на бирже для бензина с 10 до 15% от объемов производства, ДТ – с 5 до 7,5%. Увеличение нормативов не поможет, полагает Турукалов. Нужно снизить акцизы на топливо в 2–3 раза, уверен он.

Сложнее в этой ситуации независимым АЗС. Они почти ничего не зарабатывают на продаже топлива в отличие от нефтяных компаний, которые могут переложить центр прибыли на оптовые продажи, говорит президент Российского топливного союза Евгения Аркуша. По его мнению, увеличение нормативов может улучшить ситуацию: «Биржевые цены сейчас растут из-за недостаточного предложения на бирже».

По данным Росстата, инфляция с начала года к концу апреля составила 1,2%. Цены на Аи-92, Аи-95 и ДТ за тот же период выросли на 1,5% для обеих марок бензина и на 2,2% для ДТ.

Представители «Роснефти», «Лукойла», «Газпром нефти» и ФАС не ответили на запросы «Ведомостей».