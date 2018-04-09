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Бизнес / Торговля и услуги

В России снова дорожает топливо на заправках

Причина – в снижении предложения бензина на рынке и росте акцизов
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Со 2 по 9 апреля на московских АЗС резко подорожало топливо: средняя цена дизельного топлива выросла на 15 коп. до 40,5 руб. за 1 л, бензина Аи-92 – на 10 коп. до 38,75 руб., Аи-95 – на 12 коп. до 41,96 руб., следует из данных Московской топливной ассоциации. Цены подняли все независимые и входящие в нефтяные компании сети АЗС, за исключением «Лукойла» и «Газпром нефти». Для сравнения: в предыдущие четыре недели топливо дорожало в основном на 1 коп. в неделю, максимум – на 5 коп. Всего ассоциация мониторит цены 12 сетей АЗС.

Розничные цены догоняют оптовые, объясняет аналитик «Атона» Александр Корнилов. Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи цены на нефтепродукты росли весь март, в начале апреля биржевая стоимость бензинов преодолела ценовые рекорды, которые были достигнуты в ноябре 2017 г. В результате с марта индекс биржи, рассчитывающий цены в европейской части России на бензин Аи-92, вырос на 10% до 44 615 руб. за 1 т, Аи-95 – на 11% до 46 594 руб., дизтоплива – на 4% до 43 564 руб.

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