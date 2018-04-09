ФАС вынесла предупреждения трем компаниям из-за действий на топливном рынке
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила предупреждения «Сугутнефтегазу», ТАИФ и «Фортинвесту» из-за действий на топливном рынке. Об этом говорится в сообщении ФАС.
В частности, эти компания увеличили поставки бензина и дизеля на экспорт, но при этом сократили поставки на российский рынок, отмечает антимонопольная служба. Это привело к ограничению предложения, дисбалансу спроса и повлияло на рост цен, говорится в ее сообщении.
ФАС призвала компании устранить нарушения. Антимонопольная служба отмечает, что может возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства или изъять «необоснованно полученный доход».
Сейчас биржевые цены на бензины являются рекордными за всю историю биржевой торговли этим товаром, отмечает «Интерфакс». Рост продолжается уже восемь недель подряд. В конце марта замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин рассказывал, что пока служба не видит причин, чтобы оказывать влияние на биржевые и розничные цены на нефтепродукты, включая бензин. Тогда он отмечал, что цены на бензин находятся на среднегодовом уровне.