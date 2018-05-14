Венесуэла может дестабилизировать рынок нефти сильнее Ирана

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ConocoPhillips начала арестовывать активы нефтяной госкомпании PDVSA на Кюрасао, что перекроет один из каналов экспорта венесуэльской нефти Carlos García Rawlins / Reuters

Из-за увеличения спроса на нефть в результате роста мировой экономики и возможного сокращения ее поставок некоторые аналитики не исключают, что ее цена может вновь достичь $100 за баррель. Но пока основное внимание приковано к выходу США из соглашения по ядерной программе Ирана и возможному сокращению иранского экспорта в результате новых санкций Вашингтона, более серьезную угрозу для баланса спроса и предложения на нефтяном рынке может представлять Венесуэла. Из-за нее он в худшем случае может лишиться до 1 млн баррелей в день.

Экспорт нефти из Ирана, добывающего 3,8 млн баррелей в день, может сократиться примерно на 540 000 баррелей в день в IV квартале и на 690 000 баррелей к середине 2019 г., по оценкам Energy Intelligence. Другие аналитики дают более скромные прогнозы (например, Пол Шелдон из S&P Global Platts – лишь на 200 000 баррелей к концу года), поскольку Китай, один из главных импортеров иранской нефти, может отказаться соблюдать односторонние санкции США.

Между тем, по оценкам S&P Global Platts, нефтедобыча в Венесуэле в апреле составляла 1,41 млн баррелей в день, что на 0,5 млн баррелей меньше, чем годом ранее. Это самый низкий уровень за последние 30 лет, за исключением общенациональной забастовки в 2002–2003 гг. При этом у Венесуэлы гораздо больше внутренних и внешних рисков, чем у Ирана, и в случае их реализации ее добыча может сократиться сильнее, чем у него, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Активы в опасности

Первый риск связан с притязаниями иностранных инвесторов. Он уже начал реализовываться на карибском острове Кюрасао, автономной территории Нидерландов.