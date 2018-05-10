Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4563 от 10.05.2018 под заголовком: Венесуэла ответит за национализацию

Суд может арестовать акции Citgo, заложенные по кредиту «Роснефти»

Этого добиваются русские владельцы канадской Rusoro, национализированной Венесуэлой
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В сентябре 2011 г. Венесуэла национализировала у подконтрольной российским бизнесменам Владимиру и Андрею Агаповым канадской Rusoro Mining Ltd все золотодобывающие активы – несколько рудников с предполагаемыми запасами 10,7 млн унций и золотоизвлекательные фабрики. В августе 2016 г. Rusoro добилась в международном арбитраже у правительства Венесуэлы компенсации – $1,2 млрд, но так ее и не получила.

Во вторник и среду Rusoro подала несколько исков в суды Южного Техаса, Хьюстона (США) и Калгари (Канада) с требованием арестовать активы американской Citgo, следует из базы судов и информации компании.

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