Нехватка предложения нефти может стать реальностью

Vahid Salemi / AP

Из-за падения добычи в Венесуэле и сокращения поставок иранской нефти в результате санкций США мировой рынок уже к концу 2019 г. может недосчитаться 1,5 млн баррелей в день. Такой расчет представили эксперты Международного энергетического агентства в своем еже месячном докладе.

После заявления Дональда Трампа 8 мая о выходе из ядерной сделки с Ираном аналитики по-разному оценивали эффект от новых санкций: в S&P Global Platts ждали сокращения суточного экспорта к концу года лишь на 200 000 баррелей, поскольку в этот раз в блокаде не участвует ЕС, тогда как в Energy Intelligence – на 540 000 баррелей. Сценарий МЭА предполагает уменьшение экспорта в объемах, аналогичных тем, что наблюдались во время предыдущего, всеобъемлющего раунда санкций.

Что касается Венесуэлы, МЭА не видит возможности для прекращения падения добычи в стране, переживающей глубочайший кризис. Ситуация осложняется также тем, что некоторые западные компании, в частности, ConocoPhillips, выигравшие суды у Венесуэлы, которая ранее национализировала их активы, начали арестовывать ее активы за рубежом, что может привести к еще большему сокращению поставок.

Падение экспорта из Венесуэлы и Ирана, а также любые другие перебои с поставками делают рынок «уязвимым» перед дальнейшим ростом цен на нефть, предостерегает МЭА. Цена нефти Brent в мае превышала $80 за баррель, некоторые аналитики даже стали предупреждать о риске скачка до $100. В среду к 12.15 мск цена снижалась на 0,5% до $75,5 за баррель.

Если добыча стран ОПЕК сохранится на нынешнем уровне, может образоваться «нехватка предложения», предупреждает МЭА. Коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР, по ее данным, упали ниже среднего за последние пять лет уровня на 27 млн баррелей до 2,809 млрд. В прошлом отчете МЭА сообщала, что в марте они впервые с 2014 г. оказались ниже этого показателя – но всего на 1 млн баррелей. Падение добычи в Венесуэле лишило рынок значительно больше 1,8 млн баррелей в день, которые договорились убрать с него страны ОПЕК и примкнувшие к ним производители, включая Россию, отмечает МЭА.

На следующей неделе состоится полугодовой саммит ОПЕК, в котором также будет участвовать Россия. Там, как ожидается, пойдет речь об увеличении добычи. О возможности такого шага на Петербургском международном экономическом форуме заявили министры энергетики России и Саудовской Аравии. Последняя, между тем, уже начала наращивать добычу, свидетельствует опубликованный во вторник отчет ОПЕК. Добыча всего картеля увеличилась на 35 000 баррелей до 31,87 млн баррелей в день, а Саудовской Аравии – на 85 500 баррелей. Эти данные ОПЕК собирает по вторичным источникам, включающим анализ рынка, данные поставщиков и покупателей, танкерные перевозки и др. Сама же Саудовская Аравия сообщила картелю, что увеличила добычу на 161 400 баррелей и она превысила 10 млн баррелей в день.

Между тем, не все члены ОПЕК выступают за увеличение добычи. Министр нефти Ирака призвал в понедельник воздержаться от такого шага. Увеличение предложения, по его мнению, может спровоцировать падение цен и «развал» сделки между ОПЕК и Россией, поскольку спекулянты и потребители могут неверно интерпретировать такое решение.

Россия и Саудовская Аравия обсуждали увеличение суточной добычи на 1 млн баррелей. По оценке МЭА, ближневосточные члены ОПЕК могут быстро увеличить добычу примерно на 1,1 млн баррелей в день. Между тем, мировое потребление, по прогнозу агентства, вырастет в этом году на 1,4 млн до 99,1 млн баррелей - в значительной степени за счет спроса со стороны нефтехимической отрасли. Предложение в мае составило 98,7 млн баррелей, увеличившись на 276 000 баррелей. По итогам нынешнего года добыча в странах, не входящих в ОПЕК, вырастет на 2 млн баррелей в день, прежде всего за счет США, прогнозирует МЭА.