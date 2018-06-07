Хедж-фонды развернули рынок нефти

Позиции на рост нефти среди финансовых игроков сократились в последние месяцы более чем на 20% Thomas Peter / Reuters

Финансовые инвесторы (хедж-фонды и другие управляющие активами) заметно сократили позиции на рост нефтяных цен после появления сообщений о переговорах России и Саудовской Аравии об увеличении нефтедобычи. Возможно, они лишь фиксируют прибыль, а не изменили свое мнение о перспективах рынка, пишет Financial Times. Но их действия, развернувшие рынок и опустившие цену барреля Brent с более чем $80 до $74, подчеркивают, какое влияние инвесторы могут оказывать на динамику цен на мировом рынке в краткосрочной перспективе.

В первые месяцы этого года управляющие фондами открыли рекордное количество длинных нетто-позиций (определяется как разница между числом контрактов на рост и падение цен); объем нефти по фьючерсам и опционам на нефть марок Brent и WTI превысил 1 млрд баррелей (а число контрактов – 1 млн). Это способствовало тому, что к маю нефть подорожала до максимума с 2014 г., а стоимость Brent даже превысила $80 за баррель (см. график). Логика игроков была следующей: спрос на нефть увеличивается благодаря синхронному росту мировой экономики, а ее предложение и коммерческие запасы сокращаются благодаря соглашению ОПЕК и других государств об ограничении добычи и сокращению инвестиций крупных энергетических компаний после обвала цен в 2014 г.

Но уже шесть недель подряд хедж-фонды сокращают длинные позиции. Причем на шестой неделе они делали это агрессивнее всего, указывает Оле Хансен, главный стратег по сырьевым рынкам Saxo Bank. За неделю по 29 мая, по данным бирж и регуляторов, инвесторы сократили позиции более чем на 10% до 823 000 лотов, или 823 млн баррелей, – минимума с сентября 2017 г.

Нефть подешевела на ожиданиях, что Россия и ОПЕК на встрече в Вене 22 и 23 июня могут договориться об увеличении добычи, чтобы компенсировать ее снижение в Венесуэле и, весьма вероятно, в Иране после введения против него санкций США, отмечает Хансен. В четверг днем Brent торговалась около $76 за баррель.

Это снова вызвало споры о влиянии хедж-фондов на нефтяной рынок. Даже если в долгосрочной перспективе его участники ориентируются на баланс спроса и предложения, большинство аналитиков признают способность финансовых игроков диктовать цены в краткосрочной перспективе, отмечает FT. Даже представители ОПЕК начали встречаться с управляющими хедж-фондов, чтобы понять их поведение, хотя до этого называли их спекулянтами.

Некоторые участники рынка опасаются, что наращивание добычи ОПЕК и России остановит рост цен лишь на некоторое время, поскольку свободные мощности есть у немногих стран, но и они не очень велики. «До встречи в Вене почти три недели, и волатильность [на рынке] нам практически гарантирована», – уверен аналитик PVM Тамас Варга.