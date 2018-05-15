Банки раздают населению все более крупные кредиты

Крупные кредиты наличными часто берут на развитие малого и микробизнеса, отмечает начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков Евгений Разумный / Ведомости

В I квартале 2018 г. средний размер кредита наличными рос гораздо быстрее числа выданных ссуд. Об этом говорят данные трех крупнейших бюро кредитных историй (БКИ) — Объединенного кредитного бюро (ОКБ), «Эквифакса» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

За первые три месяца года средний размер выданного кредита наличными составил 138 640 руб., он вырос на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют данные ОКБ. По информации бюро, количество выданных кредитов наличными увеличилось лишь на 10%, до 5,98 млн за весь квартал. Всего же за квартал банки выдали 829,48 млрд руб. таких кредитов — за год рост составил 41%.

ОКБ — единственное кредитное бюро, учитывающее показатели Сбербанка. Опережающий рост размера кредита наличными по сравнению с числом займов зафиксировали и другие бюро. По базе данных НБКИ, в I квартале средний размер кредита наличными увеличился на 20,1% до 154 800 руб. по сравнению с тем же периодом прошлого года, а количество выданных ссуд – на 8,6% до 3,57 млн. У «Эквифакса» рост среднего «чека» составил 17% – до 141 000 руб.

«Рост объемов кредитования происходил <…> не столько за счет роста числа выдаваемых кредитов, сколько в том числе за счет роста средних сумм, - отмечается в сообщении «Эквифакса».

Крупные кредиты наличными часто берут на развитие малого и микробизнеса, отмечает начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков: «В период кризиса банки опасались давать такие кредиты, так как этот сегмент оказался весьма проблемным, сейчас несколько смягчили позицию». Росту средней суммы кредита способствуют высокая конкуренция на рынке и стремление ряда игроков стимулировать спрос на крупные суммы по более привлекательным процентным ставкам», - добавляет гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Рост среднего чека по необеспеченным кредитам в будущем может привести к увеличению доли просроченных кредитов, полагают эксперты.

Главное – не повторить «тех ошибок, которые мы сделали в экономической политике в 2011-2012 гг., когда рост потребкредитования превышал 50% в год», предупреждал в феврале министр экономического развития Максим Орешкин (цитата по «РИА Новости»).