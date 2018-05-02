Сбербанк резко снижает ставки по крупным потребительским кредитам

Минимальная базовая ставка теперь – 11,9% годовых – будет назначаться по кредитам на сумму от 1 млн руб. Это фиксированная ставка для всех категорий заемщиков, подчеркивает представитель банка. Евгений Разумный / Ведомости

Сбербанк с 3 мая меняет базовые ставки потребительских кредитов без обеспечения. Теперь стоимость такого кредита будет зависеть от его размера – чем больше сумма, тем меньше ставка. Ранее ставки Сбербанка по потребкредитам привязывались к сумме займа только в рамках отдельных акций.

Отныне минимальная базовая ставка – 11,9% годовых – будет назначаться по кредитам на сумму от 1 млн руб. Это фиксированная ставка для всех категорий заемщиков, подчеркивает представитель банка. Таким образом, для клиентов «с улицы» ставка кредита на миллион и более снизится на 2-8 процентных пунктов (п. п.), следует из сообщения банка. Правда, претендовать на кредит на таких условиях смогут лишь заемщики с достаточной платежеспособностью, уточнили в Сбербанке.

Новые потребкредиты без обеспечения на сумму от 300 000 до 1 млн руб. Сбербанк будет выдавать зарплатным клиентам под 11,9–15,9%, всем остальным – под 12,9-15,9%. То есть ставки снизятся на 1-4 п. п., следует из сообщения банка.

Ставки кредитов на сумму до 300 000 руб. останутся неизменными – 12,9–19,9% и 13,9-19,9% для «зарплатников» и обычных заемщиков соответственно. Эти же базовые ставки действовали в Сбербанке до обновления тарифов и для более крупных сумм.

Ставка из интервала рассчитывается индивидуально для каждого заемщика в зависимости от его платежеспособности на момент подачи заявления на кредит, пояснил представитель Сбербанка.

Все указанные ставки не зависят от наличия у заемщика полиса страхования жизни. Комиссий по кредиту нет.

Минимальная ставка необеспеченных потребкредитов Сбербанка для незастрахованных заемщиков, не являющихся зарплатными клиентами, сейчас одна из самых низких на рынке. К примеру, в УБРиР она составляет 11,99% годовых (кредит на сумму от 50 000 руб.), в банке «Хоум кредит» – 14,9%, (кредит на 12-60 мес., на 30 000 - 500 000 руб.), в «Тинькофф банке» – 12%, в «Почта банке» – 12,9% (12-60 мес., от 300 000 руб.), в «Ренессанс кредите» – 11,3% (от 24 мес., от 30 000 руб.), в «Российском капитале» – 13,9% (12 мес., от 300 000 руб.). Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службах банков.

«Зарплатникам» не очень повезло

В этом году это первое снижение базовых ставок потребкредитов Сбербанка. Ранее он корректировал стоимость кредитов лишь в рамках акций.

Так, до 2 мая Сбербанк проводил весеннюю акцию, по условиям которой необеспеченные потребкредиты на сумму от 250 000 руб. выдавались обычным клиентам под 12,5-18,5% годовых, а лицам, получающим зарплату или пенсию в Сбербанке, – под 11,5-18,5% годовых.

Получается, что минимальная ставка потребкредита на сумму от 300 000 руб. для зарплатников с 3 мая выросла на 0,4 п. п.

В то же время для них с 3 мая Сбербанк увеличил максимальную сумму кредита — с 3 млн до 5 млн руб. и снизил минимальный возраст заемщика с 21 года до 18 лет.

«Предложенные условия призваны <…> поддержать высокий спрос на потребительские кредиты в целом, который мы наблюдаем с начала 2018 г. За I квартал мы выдали рекордные 313,6 млрд руб., что на 75% больше аналогичного периода предыдущего года», — сообщил управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Ставка на крупных и надежных

Подход Сбербанка к формированию ставок (больше сумма – ниже ставка) не нов, хотя, по словам гендиректора Frank RG Юрия Грибанова, «довольно редко встречается на рынке».

Например, ВТБ до 24 июня при подаче заявки через интернет выдает кредиты наличными под те же 11,9% на сумму от 500 000 руб. или 11,9-19,9% на сумму до 499 999 руб. А в банке «Возрождение» ставки по кредитам на 250 000 руб. и более для новых клиентов без страховки начинаются от 15,4%, а на меньшие суммы – от 17,4%.

По мнению Грибанова, это целесообразный подход, ведь стоимость выдачи кредита для банка не зависит от суммы. «Чем меньше кредит, тем менее выгоден он банку, несколько нивелировать этот эффект позволяет именно повышенная ставка», – поясняет он.

Введение Сбербанком новых тарифов совпало с повышением Центробанком с 1 мая коэффициента риска для необеспеченных кредитов с полной стоимостью (ПСК) свыше 15%. Ранее повышенные коэффициенты применялись к кредитам с ПСК свыше 20%. Предлагая более низкие ставки для больших сумм, банк, вероятно, рассчитывает привлечь с рынка более надежных заемщиков, сформировав качественный (с точки зрения регулирования) портфель и не увеличивая при этом нагрузку на капитал, считает эксперт группы банковских рейтингов АКРА Михаил Доронкин.

«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф