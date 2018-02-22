Россияне кинулись в банки за кредитами

Число выданных населению кредитов выросло Андрей Гордеев / Ведомости

В январе этого года россияне взяли неожиданно много кредитов. По сравнению с январем 2017 г. совокупный размер выданных российскими банками кредитов наличными увеличился на 43%, автокредитов — на 26%, а ипотеки — на 86%, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Рост одобренных лимитов кредитных карт к прошлому январю и вовсе составил 134%. Всего банки выдали в январе потребительских кредитов на 417,3 млрд руб. против 261,2 млрд годом ранее.

ОКБ — единственное кредитное бюро, которое аккумулирует данные заемщиков Сбербанка. Однако и без его выдач рост в январе был существенным. По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), размер потребительских кредитов к январю 2017 г. увеличился на 35,6%, автокредитов — на 34%, ипотеки — на 54,9%, а лимитов по кредиткам — на 62%.

Число выданных населению кредитов также выросло. В зависимости от вида займа прирост (январь к январю) составил 10-80%, следует из данных бюро (подробнее см. таблицу).

Сколько банки выдали кредитов в январе этого года Вид кредита Выдачи в тыс. шт. Прирост к январю 2017 г. Выдачи в млрд руб. Прирост к январю 2017 г. Кредит наличными 1817,9 10% 227,7 43% Ипотека 62,9 80% 117,5 86% Автокредиты 26,5 18% 20,2 26% Кредитные карты (новые) 669,6 74% 49,6 134% Все выдачи 2581 23% 417,3 60% Сбросить сортировку Источник: ОКБ

«Традиционно январь — самый спокойный месяц для потребительского кредитования: сказываются затяжные праздники, а также повышенная кредитная активность граждан в декабре. Вместе с тем выдачи потребительских кредитов (январь к январю) растут начиная с 2016 г. благодаря стабильной ситуации в экономике и на валютном рынке и снижающимся инфляционным ожиданиям, указывает эксперт группы банковских рейтингов АКРА Михаил Доронкин. По его мнению, росту кредитования способствует и смягчение банками требований к заемщикам.

В то же время январский бум кредитования вполне может оказаться краткосрочным всплеском, считает Доронкин: «Фундаментальных оснований для ускорения роста нет, до восстановления экономики еще далеко, не видно позитивных изменений и в динамике доходов населения».

Рынок поставлен на карту

Особенно растут выдачи новых кредитных карт — в январе этого года они стали рекордными с 2014 г., следует из данных ОКБ и НБКИ. По данным ОКБ, в январе банки выдали 669 609 кредиток, что на 58% больше показателя января 2017 г. Исходя из данных НБКИ, количество выданных новых кредиток составило 587 800 шт. (+68%). В статистике кредитных карт оба бюро не учитывают банк «Русский стандарт». Причем, по информации ОКБ, размер одобренных лимитов в январе 2018 г. составил рекордные 49,6 млрд руб.

Выдачи Сбербанка в январе были стабильны и находились на высоком уровне, заявил его представитель. За январь 2018 г. «Тинькофф банк» выдал на 25% больше кредитных карт, чем в январе прошлого года. Выдачи ВТБ увеличились и вовсе на 70%. «Для банка этот результат является рекордным за последние четыре года», - заявил вице-президент ВТБ Дмитрий Поляков.

Рост выдач кредитных карт связан с общим смягчением требований к заемщикам после фактического замораживания этого сегмента в 2015-2016 гг., когда банки неохотно выдавали карты даже наиболее надежным клиентам – вкладчикам, заемщикам с положительной кредитной историей, зарплатным клиентам, объясняет ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперта РА» Екатерина Щурихина. Растет и привлекательность самих кредиток — банки улучшают ценовые условия, проводят акции, внедряют программы лояльности, добавляет представитель Сбербанка.

Не все клиенты, получившие карты, в итоге пользуются кредитом, напоминает Щурихина: «Поэтому значительный рост лимитов не следует напрямую рассматривать как рост закредитованности населения».

Однако рост необеспеченного потребительского кредитования уже беспокоит министра экономического развития Максима Орешкина. «К сожалению, то, что мы видим последние несколько кварталов - что наиболее активный рост кредитования опять устремился в сторону необеспеченного потребительского кредитования. Это уже не ипотека, как это было весь 2016 г. - начало 2017 г., это потребительское кредитование», - говорил Орешкин в начале февраля (цитаты по «РИА Новости»). Главное - не повторить «тех ошибок, которые мы сделали в экономической политике в 2011-2012 гг., когда рост потребкредитования превышал 50% в год», предупреждал министр.

«Если необеспеченное потребительское кредитование продолжит расти такими же темпами, то это уже будет тревожным звоночком: рядовые граждане склонны переоценивать свои финансовые возможности и зачастую не умеют планировать бюджет, а отсутствие твердого залога по кредиту снижает дисциплинированность заемщиков», - соглашается Доронкин.

Восстановление потребительского сегмента кредитного рынка после спада 2014-2016 гг. отражает улучшение настроений населения и служит индикатором роста склонности населения к потреблению, указал ЦБ в обзоре ликвидности банковского сектора, опубликованном в четверг. При этом пока рост потребительского кредитования не несет существенных инфляционных рисков, так как население является чистым поставщиком, а не получателем ресурсов от банков, уточнил ЦБ.