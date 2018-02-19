У россиян растут аппетиты и долги
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Потребительский спрос подпитывается не только ростом зарплат, но и усиленным ростом кредита, пишут аналитики ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды» (может не отражать официальную позицию регулятора). На связанные с этим риски указывает физический рост импорта в IV квартале 2017 г. на 15% в годовом выражении – выше ожиданий. На эти же риски указывало на прошлой неделе в мониторинге и Минэкономразвития, объясняя в значительной мере ростом кредита увеличение потребительского импорта.
Потребительское кредитование растет слишком быстро – уже на 20% с учетом сезонности, говорил в начале февраля министр экономического развития Максим Орешкин (цитата по «Интерфаксу») и призвал не повторять ошибок 2011–2012 гг., когда необеспеченное кредитование росло быстрее 50% в год и ЦБ пришлось вводить ограничения. В прошлом году оно могло расти двузначными темпами, подтверждают аналитики ЦБ.
Население переходит от сберегательной модели к потребительской, тому все больше доказательств, говорится в бюллетене. Потребительские настроения улучшаются, ссылаются аналитики ЦБ на опросы «ИнФОМа» и Росстата: люди лучше оценивают свое материальное положение и экономическую ситуацию в стране, все больше готовы к крупным покупкам, в том числе в кредит. В 2017 г. экономика вернулась к прежней модели роста, согласен главный экономист БКС Владимир Тихомиров: по вкладу в ВВП потребление заняло ключевую позицию. В обозримой перспективе энтузиазм потребителей может начать разгонять цены, предупреждают аналитики ЦБ. Еще в ноябре регулятор указывал, что восстановление потребительского кредитования инфляционных рисков не несет.
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