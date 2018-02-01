ЦБ хочет ограничить рост потребкредитования

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина Евгений Разумный / Ведомости

Центробанк может принять меры на рынке потребительского кредитования, чтобы избежать перегрева и стимулировать выдачу кредитов реальному сектору экономики, заявила в четверг председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Восстановление потребительского кредитования - это тоже хорошо, <....> но здесь не должно быть перегрева, потому что потребительское кредитование должно расти темпом, сопоставимым с ростом доходов населения, и сопоставимо быть с кредитами реальному сектору экономики», - объяснила она на заседании президиума Госсовета (цитата по «Интерфаксу»).

Розничное кредитование только вернулось к показателям 2014 г., напоминает гендиректор Frank Research Group Юрий Грибанов. За прошлый год число выданных потребительских кредитов выросло почти на 21% – до 15,3 млн, по данным Национального бюро кредитных историй (консолидирует информацию о кредитах 85 млн заемщиков от более 4100 кредиторов, но без Сбербанка). В то же время реальные доходы россиян сокращались четвертый год подряд – на 1,7% год к году, согласно Росстату. Доходы снижаются на фоне роста реальных зарплат – на 3,4% в годовом выражении.

Бывший первый зампред Банка России Олег Вьюгин считает, что ЦБ обеспокоен правильно: «Если темпы роста сохранятся, это может представлять риск для российской банковской системы».

Задача регулятора – заботиться об устойчивости банковской системы и он давно успешно с этим справляется, замечает Грибанов: введены повышенные нормы резервирования, ограничены максимальные ставки по потребительским кредитам, обсуждаются возможные ограничения на выдачу ипотеки и проч. Полностью же отказаться от потребительских кредитов невозможно, говорит Грибанов, но какие-то особо маргинальные сегменты (где большие ставки и риски), скорее всего, следует ограничивать. Увеличение норм резервирования Грибанов называет наиболее эффективным инструментом, которым регулятор активно пользуется. Увеличение норм резервирования – вполне действенный метод, считает и Вьюгин. «Все зависит от того, на сколько они [нормы] будут увеличены», – замечает он.