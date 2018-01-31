Долги россиян перед банками превысили 12 трлн рублей

За последний год население заняло почти половину этой суммы

Статья опубликована в № 4498 от 31.01.2018 под заголовком: Кредитная Россия

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Больше всего денег банки выдали гражданам в виде кредитов наличными Евгений Егоров / Ведомости

Это следует из статистики Объединенного кредитного бюро (ОКБ), основанной на данных о кредитах 82 млн граждан.

По данным ЦБ, за 2017 г. совокупные долги населения перед банками выросли на 13,2% до 12,2 трлн руб.

Расчеты ОКБ показывают, что число новых кредитов росло медленнее, чем их сумма. За прошлый год ссуды выросли на 37% по сравнению с 2016 г. (4,14 трлн руб.), тогда как их количество – только на 12% до 34,8 млн шт.

Причем рост наблюдался во всех сегментах кредитования – ипотеке, кредитах наличными, автокредитах и кредитных картах, свидетельствует статистика бюро.

Больше всего денег банки выдали гражданам в виде кредитов наличными – почти 3 трлн руб., или на 33% больше, чем в 2016 г. Число таких займов достигло 24,7 млн шт. – рост составил 14%.

Общий размер выданных за год ипотечных кредитов увеличился на 42% до 1,8 трлн руб., а количество – почти на треть и составило 959 237 шт. По подсчетам аналитической компании «Русипотека», 53% выдач ипотечных жилищных кредитов в прошлом году обеспечил Сбербанк.

В ноябре портфель ипотеки российских банков превысил рекордные 5 трлн руб., сообщил ранее ЦБ. «После кризиса банки пытались нарастить ипотечный портфель. Для этого многие из них уменьшили первоначальные взносы. Поэтому в выдачах прошлого года около трети – кредиты с первоначальным взносом меньше 20%», – говорит руководитель аналитического центра «Русипотеки» Сергей Гордейко.

Выдачи автокредитов за весь 2017 год, по данным ОКБ, увеличились на 36% до 333,3 млрд руб. (или на 25% до 436 539 шт.). В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) годовой рост числа автокредитов оценили в 29%.

«Автокредитование вернулось к докризисным уровням, доля кредитных автомобилей растет, – отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – В 2017 г. каждый второй автомобиль в стране был приобретен гражданами с привлечением кредитных средств».

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