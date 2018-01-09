Экономика
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Татьяна Ломская|Анна Еремина
Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4482 от 09.01.2018 под заголовком: Кредит вместо зарплаты

Долги россиян перед банками растут быстрее сбережений

Сбережения есть лишь у каждой третьей семьи

За январь – ноябрь 2017 г. россияне заняли у банков больше, чем откладывали денег на депозитах. На 1 декабря кредиты населению выросли на 1,2 трлн руб., а средства населения на банковских счетах – лишь на 800 млрд руб., до 12 трлн и 25 трлн руб. соответственно, свидетельствуют данные ЦБ.

Население перестало быть чистым кредитором банковского сектора, пишут в экономическом мониторинге аналитики РАНХиГС. Выровнять эту ситуацию мог декабрь – традиционный сезон роста банковских вкладов, когда выплачиваются бонусы и тринадцатые зарплаты, предупреждает соавтор мониторинга, заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Михаил Хромов. Но вряд ли по итогам года депозиты существенно превысят займы, ­замечает он.

Кредиты, случалось, опережали депозиты и раньше, но на фоне роста реальных доходов россиян, которые сейчас, напротив, падают, говорит Хромов. За январь – ноябрь они снизились на 1,4%. Из-за падающих третий год подряд доходов люди вынуждены увеличивать потребление за счет розничных кредитов, отмечает Хромов, что создает риски финансовой устойчивости домохозяйств. Спрос россиян на товары и услуги действительно растет: по данным Росстата, в январе – ноябре оборот розницы в годовом выражении увеличился на 3%.

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