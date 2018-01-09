Долги россиян перед банками растут быстрее сбережений

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Оживление кредитования и снижение прироста депозитов привели к снижению нормы сбережений россиян, указывали и аналитики ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды» Денис Абрамов / Ведомости

За январь – ноябрь 2017 г. россияне заняли у банков больше, чем откладывали денег на депозитах. На 1 декабря кредиты населению выросли на 1,2 трлн руб., а средства населения на банковских счетах – лишь на 800 млрд руб., до 12 трлн и 25 трлн руб. соответственно, свидетельствуют данные ЦБ.

Население перестало быть чистым кредитором банковского сектора, пишут в экономическом мониторинге аналитики РАНХиГС. Выровнять эту ситуацию мог декабрь – традиционный сезон роста банковских вкладов, когда выплачиваются бонусы и тринадцатые зарплаты, предупреждает соавтор мониторинга, заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Михаил Хромов. Но вряд ли по итогам года депозиты существенно превысят займы, ­замечает он.

Кредиты, случалось, опережали депозиты и раньше, но на фоне роста реальных доходов россиян, которые сейчас, напротив, падают, говорит Хромов. За январь – ноябрь они снизились на 1,4%. Из-за падающих третий год подряд доходов люди вынуждены увеличивать потребление за счет розничных кредитов, отмечает Хромов, что создает риски финансовой устойчивости домохозяйств. Спрос россиян на товары и услуги действительно растет: по данным Росстата, в январе – ноябре оборот розницы в годовом выражении увеличился на 3%.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}