Что ждет вкладчиков в 2018 году

Статья опубликована в № 4477 от 22.12.2017 под заголовком: Ставки смотрят вниз

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Удачно размещенные в банке евро в 2017 г. принесли больший рублевый доход, чем вклады в рублях и долларах



Евгений Разумный / Ведомости

Уходящий год не особо радовал вкладчиков. Еще год назад в некоторых банках из топ-50 можно было разместить рубли под 9,5–10% годовых, доллары – под 2–2,5%, евро – под 1–1,5%.

При этом самым удачным банковским вложением уходящего года, несмотря на минимальные ставки, оказались вклады в евро. В рублевом эквиваленте они принесли доход до 10,8%, обойдя депозиты в рублях. А вот тем, кто сделал ставку на долларовые депозиты, не повезло: лучшие из них обернулись потерей 1,7–2,2% вложений. Злую шутку с долларовыми вкладчиками сыграло колебание курса: доллар к рублю подешевел за год (с 22 декабря 2016 г. по 21 декабря 2017 г.) на 4,2%, а евро подорожал на 9,3%.

За последние 12 месяцев ставки рублевых вкладов в зависимости от банка снизились в среднем на 0,5–2% годовых.

По данным ЦБ, средняя максимальная ставка в 10 банках, собравших больше всего средств населения в рублевые вклады, упала на 1,02 процентного пункта (п. п.) до 7,38% годовых (ко второй декаде декабря 2017 г.); в конце сентября индикатор обновил исторический минимум, составив 7,237%.

В 2017 г. средняя стоимость привлечения банками средств физлиц в рублях на срок до года составила 6,02%, а на более длинные сроки – 7,08% годовых, следует из обзора Аналитического кредитного рейтингового агентства.

Ключевую ставку – ориентир стоимости денег в экономике – ЦБ снижал вдвое быстрее: на 2,25 п. п. за год до 7,75% (с 18 декабря).

Ставки валютных вкладов за год изменились не так существенно. Доходность долларовых депозитов банки меняли по-разному: у одних она выросла на 0,1–0,3 п. п., у других, напротив, на столько же снизилась.

Ставки вкладов в евро уменьшились на 0,1–0,3 п. п. Правда, у половины банков они фактически обнулились. А Сбербанк, Россельхозбанк (РСХБ), Ситибанк и ряд других банков и вовсе временно отказались от вкладов в евро, сохранив лишь текущие счета и в некоторых случаях депозиты для вип-клиентов.

Максимум, на что сегодня могут рассчитывать вкладчики с рублями при размещении застрахованных государством сумм (1,4 млн руб.) в банках из топ-50, – 8–8,55% годовых. Лучшие предложения для валютных вкладчиков находятся на уровне 2–2,5% в долларах и 0,9–1,2% в евро.

Банки сбросят проценты

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