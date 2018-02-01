Новая жизнь в кредит

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Доходы россиян снижаются уже четвертый год, но потребление оживляется: такой экономический парадокс не наблюдался в России даже перед последним кризисом. За 2017 г. объем кредитов, выданных банками физическим лицам, вырос на 13,2%, тогда как реальные располагаемые доходы снизились на 1,7% (данные ЦБ РФ и Росстата). Россияне увлеченно брали в долг и в 2011–2013 гг., но тогда увеличивались доходы – на 4–5% в год. А после 2014 г. они только падали, однако аппетит у заемщиков от этого не убавился.

Возможно, населению не хватает денег на жизнь? Да, но не только. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), спрос на микрозаймы «до зарплаты» растет. Но потребительское кредитование, по данным бюро, развивается еще активнее – в том числе за счет снижения ставок банками. В 2017 г. выросло как общее число кредитов, выданных на покупку потребительских товаров (на 20,9%), так и их средний размер (на 12,9%, соответственно – до 141 200 руб.), а совокупный объем микрозаймов, взятых на покупку потребительских товаров, не только увеличивается, но существенно превышает тот же показатель по займам «до зарплаты».

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