Жизнь между зарплатой и кредитом

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Россияне стали активнее брать не только потребительские и автокредиты, ипотеку, но и занимать до зарплаты. За полтора года на 35% увеличилось число тех, кто берет микрокредиты; на 10% выросла средняя сумма займа.

С 1 января 2016 г. по 1 июля 2017 г. число россиян, берущих кредиты в ломбардах, микрофинансовых организациях и кредитных кооперативах, увеличилось на 35,5% до 3 млн человек, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ) на основе данных 3000 микрокредитных институтов. Это немного по сравнению с другими странами, если учитывать, что взрослых старше 16 лет – потенциальных заемщиков – в России около 100 млн человек. Микрокредиты берут не только занятые в экономике россияне, но и пенсионеры, и безработные.

Средний размер микрозайма по состоянию на II квартал 2017 г. – 10 200 руб. Сумма займа растет у заемщиков всех возрастов.

За займами до зарплаты заемщики, как правило, обращаются неоднократно, отмечает Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ. И если в первый или во второй раз МФО выдает заемщику более скромные суммы, то в дальнейшем размеры займов, как правило, возрастают. Основные получатели таких кредитов – малоимущие и люди с низкими доходами, отмечает Лилия Овчарова из ВШЭ. По оценкам Росстата, в России число людей с доходами ниже прожиточного минимума выросло с 2014 г. до 2016 г. на 19% до 19,8 млн человек, пенсионеров среди них 16%. Для работающих микрокредиты – палочка-выручалочка до зарплаты, ведь половина работающих россиян имеет в месяц ниже 22 800 руб. (так называемый медианный доход), а самый частый доход – 12 700 руб. в месяц (так называемый модальный доход).

Сентябрьский опрос «Общественного телевидения России» показал, что в среднем россиянам не хватает до зарплаты 19 300 руб. Год назад около 80% россиян жаловались фонду «Общественное мнение», что им не хватает денег до зарплаты. Опрос «Левада-центра» в августе 2017 г. показал, что рост цен и бедность остаются проблемами, которые более всего тревожат население (61 и 45%).

Стимулирует микрокредитование не только бедность, но и покупки, отложенные из-за падения реальных доходов. Те, кто может, берут кредит в банке; люди с низкими доходами тоже покупают товары в кредит, но не автомашины, а чайники, пылесосы – живущую 2–3 года недорогую технику. Кроме того, на микрокредиты готовят детей в школу и отдыхают. Проценты по таким кредитам на один-два порядка выше, чем по потребкредитам, но этой категории заемщиков в банках займы уже не дают – плохие кредитные истории, считает Овчарова. Банки ужесточили требования выдачи кредитов. Микрокредитные институты, в свою очередь, сделали прозрачнее выдачу займов и после кампании против коллекторов люди, вероятно, стали меньше их бояться, считает Овчарова. Но так малоимущие россияне постепенно дрейфуют в еще большую бедность, попадая в замкнутый круг долгов под большие проценты.

Полная версия статьи. Сокращенный газетный вариант можно посмотреть в архиве «Ведомостей» (смарт-версия)