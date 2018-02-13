Сбербанк временно снизит ставки по потребкредитам

Сбербанк с 15 февраля по акции снизит ставки по потребительским кредитам Андрей Гордеев / Ведомости

Сбербанк с 15 февраля по акции снизит ставки по потребительским кредитам на 1,5 процентного пункта (п. п.), сообщил журналистам президент – председатель правления банка Герман Греф. Речь идет о кредитах без обеспечения. Минимальная ставка займа составит 11,5% годовых для кредитов для сумм от 250 000 руб., акция продлится до 30 апреля 2018 г., уточнили в банке.

В настоящее время Сбербанк выдает «Кредит на любые цели» на сумму от 30 000 до 5 млн руб. на срок до пяти лет лицам, получающим зарплату или пенсию в банке, под 12,9–19,9% годовых, остальным клиентам – под 13,9–19,9% годовых. Ставки не зависят от наличия обеспечения и факта страхования заемщика.

Акции для заемщиков проводят и другие банки. В частности, в Россельхозбанке в феврале и марте действуют специальные ставки для работников бюджетных организаций, зарплатных и «надежных» клиентов, сообщили в пресс-службе банка. Для них минимальная ставка по потребительскому кредиту на сумму свыше 200 000 руб. составляет 10%. При получении кредита в сумме свыше 500 000 руб. сроком больше 1 года действует фиксированная ставка – 12,5%. В тот же период военнослужащие могут получить кредит под фиксированную ставку 13,5%, а работники Минобороны и иных силовых ведомств – под 12,5%.

В последние месяцы многие крупные розничные банки снижают стоимость кредитов для заемщиков вслед за снижением ключевой ставки.

«Это происходит, поскольку экономика стабилизировалась и банки вновь конкурируют за качественного заемщика, которого можно привлечь только ставками и условиями обслуживания. Кроме того, низкая инфляция порождает ожидания снижения ставки ЦБ до нейтрального уровня уже в 2018 г., а не в 2019-м. Соответственно, банки реагируют опережающе, к тому же в необеспеченном кредитовании традиционно высокая маржа, которой можно пожертвовать при желании нарастить бизнес», – поясняет директор центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова.

Кто снижает

К примеру, 13 февраля банк ВТБ объявил о снижении на 1 п. п. ставки по «Кредиту наличными» и программе рефинансирования кредитов других банков, следует из сообщения пресс-службы банка. В частности, по «Кредиту наличными» до 5 млн руб. на срок до пяти лет ставка уменьшена с 15 до 13,9%. В рамках рефинансирования (программа позволяет погасить до шести любых кредитов других банков, как залоговых, так и беззалоговых, на общую сумму до 3 млн руб. и сроком до пяти лет) ставки кредитов ВТБ начинаются от 12,5% годовых.

С 5 февраля Бинбанк снизил минимальные ставки по «Кредиту наличными» при сроке от двух до семи лет. Минимальная ставка по беззалоговым кредитам на любые цели для зарплатных клиентов Бинбанка и сотрудников бюджетных организаций снижена на 1 п. п. и составляет теперь 12,99% годовых. В Промсвязьбанке сообщили, что рассматривают вопрос снижения кредитных ставок.

В банке «Глобэкс» в ближайшее время возможно снижение кредитных ставок на 0,5–1,0% до 10,5–14,0%, сообщил директор розничного бизнеса банка Александр Галкин. Связь-банк в январе понизил ставки по «Кредиту наличными». Его минимальная ставка теперь составляет 10% годовых.

«Российский капитал» с 5 февраля снизил ставки на 2 п. п. по кредиту наличными для сотрудников корпоративных клиентов – теперь минимальная ставка – 15,9%. По программе рефинансирования «Единый платеж» (потреба) снизили на 4 п. п.: теперь ставка – 12,9%.

Сколько еще?

Директор по развитию розничного бизнеса «Почта банка» Григорий Бабаджанян оценил потенциал возможного снижения ставок по кредитным продуктам до конца 2018 г. в пределах 1–1,5% от текущего уровня ставок.

По оценкам старшего аналитика ИК «Фридом финанс» Богдана Зварича, до конца года регулятор ЦБ снизит ключевую ставку еще на 1% до 6,5%, банки продолжат удешевлять кредиты. «Менее существенным будет снижение ставок по ипотеке, а более активно будут падать ставки по займам наличными, кредитным картам и необеспеченным потребительским ссудам. Именно по последним ставки по-прежнему довольно высоки относительно инфляции. Таким образом, к концу года ставки по различным продуктам в ведущих банках могут потерять от 0,5 до 2%», – прогнозирует Зварич.

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