Какие неприятности могут поджидать владельцев доходных карт

Обещанный высокий процент на остаток банки платят далеко не всегда

Статья опубликована в № 4505 от 09.02.2018 под заголовком: Люди идут в банки за карточным выигрышем

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Доходных карт национальной платежной системы пока немного Андрей Гордеев / Ведомости

Карты с начислением дохода на остаток собственных средств клиента на счете появились в России более 10 лет назад, когда банки начали приучать граждан расплачиваться картами, вместо того чтобы сразу снимать всю зарплату наличными, вспоминают банкиры.

Теперь, когда люди стали больше тратить, чем обналичивать, с помощью карт, многие банки по-прежнему предлагают им «доходные карты». Среди них ВТБ, Промсвязьбанк, «Хоум кредит», «Русский стандарт», «Уралсиб» и др. У некоторых, например «Тинькофф банка», сейчас все дебетовые карты доходные.

Такие карты позволяют клиенту иметь свободный доступ к деньгам, которые не лежат мертвым грузом, а приносят доход. Доходность таких карт всего на 1–2 процентных пункта ниже, чем депозитов. Многие из них также предусматривают кэшбэк (возврат части протраченной на покупки суммы), участвуют в бонусных программах банков.

Впрочем, некоторые банки сейчас платят карточный доход только отдельным категориям клиентов. Сбербанк и Бинбанк начисляют проценты на остаток только пенсионных карт, соответственно 3,5 и 7% годовых. «СМП банк» готов платить доход только зарплатникам (до 5%), а Связь-банк – 6% годовых на карты пенсионеров и зарплатных клиентов.

Между тем обычные доходные карты пользуются неизменным спросом у клиентов, утверждают представители других банков.

Доля доходных карт в продажах «Российского капитала» составляет около 50% (без учета зарплатных карт). Наиболее интересен его продукт для клиентов-вкладчиков, указывает представитель банка. Такую же долю в «карточных» продажах банка «Хоум кредит» занимают доходные карты «Космос». Ежемесячно 44% новых заявок на оформление карты в «Русском стандарте» составляют заявки на карту «Банк в кармане», говорит его первый зампред правления Евгений Лапин. Доля доходных карт в общем количестве ежедневно выдаваемых карт УБРиРа сейчас составляет 70% (два года назад было 50%).

По наблюдениям вице-президента банка «Ренессанс кредит» Галины Уткиной, одни клиенты используют доходные карты как «депозит» – размещают крупные суммы, которые почти не используют, а другие, наоборот, постоянно платят картами, зарабатывая в основном на бонусах за транзакции и программах лояльности банков.

Доходные карты сейчас предлагаются в разных пакетах обслуживания, от стандартных до премиальных, делится наблюдениями аналитик «Эксперт РА» Анастасия Личагина.

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