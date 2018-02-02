Статья опубликована в № 4500 от 02.02.2018 под заголовком: Банки прикинулись копилками
Как извлечь максимум пользы из накопительного счета
Банки все чаще предлагают вкладчикам хранить деньги именно на нем
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Банки прикинулись копилками
Андрей Махонин / Ведомости
Проценты, которые банки могут позволить себе сегодня начислять на срочные вклады, весьма скромны (средняя максимальная ставка вплотную приблизилась к 7% годовых). Чтобы удерживать клиентов, им все чаще предлагают психологически более комфортные и удобные продукты, но с чуть меньшими ставками, например накопительные или сберегательные счета.
Это бессрочный вклад, на который банк ежемесячно начисляет доход. Такой счет можно в любой момент пополнять или снимать с него необходимую сумму без потери дохода. Закрыть счет можно также в любой момент, сохранив начисленные к тому времени проценты. Средства на счете (до 1,4 млн руб.) застрахованы АСВ.
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