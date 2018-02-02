Финансы / Персональные финансы
Статья опубликована в № 4500 от 02.02.2018 под заголовком: Банки прикинулись копилками

Как извлечь максимум пользы из накопительного счета

Банки все чаще предлагают вкладчикам хранить деньги именно на нем

Проценты, которые банки могут позволить себе сегодня начислять на срочные вклады, весьма скромны (средняя максимальная ставка вплотную приблизилась к 7% годовых). Чтобы удерживать клиентов, им все чаще предлагают психологически более комфортные и удобные продукты, но с чуть меньшими ставками, например накопительные или сберегательные счета.

Это бессрочный вклад, на который банк ежемесячно начисляет доход. Такой счет можно в любой момент пополнять или снимать с него необходимую сумму без потери дохода. Закрыть счет можно также в любой момент, сохранив начисленные к тому времени проценты. Средства на счете (до 1,4 млн руб.) застрахованы АСВ.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике