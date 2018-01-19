Статья опубликована в № 4490 от 19.01.2018 под заголовком: Новичкам везет и в банках
Банки стали платить больше новым клиентам
Им часто предлагают лучшие условия вложений, чем лояльным вкладчикам
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Новым вкладчикам иногда платят больше остальных
Денис Абрамов / Ведомости
Многие банки традиционно предлагают улучшенные условия вложений отдельным категориям вкладчиков, например пенсионерам, зарплатным клиентам, бюджетникам, а также тем, кто открывает вклад дистанционно – через банкомат, интернет или мобильный банк. Для них ставка рублевого вклада обычно выше на 0,25–0,5 процентного пункта (п. п.), чем для остальных клиентов, а валютного – на 0,05–0,15 п. п.
Прежде многие банки охотно поощряли лояльных клиентов: те, кто имел в них вклад, получали повышенный процент, открывая еще один. Но в последнее время стало модно приплачивать людям, у которых нет вклада или счета.
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