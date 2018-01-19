Финансы
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Людмила Коваль|Эмма Терченко
Персональные финансы
Статья опубликована в № 4490 от 19.01.2018 под заголовком: Новичкам везет и в банках

Банки стали платить больше новым клиентам

Им часто предлагают лучшие условия вложений, чем лояльным вкладчикам

Многие банки традиционно предлагают улучшенные условия вложений отдельным категориям вкладчиков, например пенсионерам, зарплатным клиентам, бюджетникам, а также тем, кто открывает вклад дистанционно – через банкомат, интернет или мобильный банк. Для них ставка рублевого вклада обычно выше на 0,25–0,5 процентного пункта (п. п.), чем для остальных клиентов, а валютного – на 0,05–0,15 п. п.

Прежде многие банки охотно поощряли лояльных клиентов: те, кто имел в них вклад, получали повышенный процент, открывая еще один. Но в последнее время стало модно приплачивать людям, у которых нет вклада или счета.

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