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Максимальная ставка по депозитам приблизилась к историческому минимуму Евгений Разумный / Ведомости

Средневзвешенная максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру депозитов граждан за первую декаду января сократилась на 0,08 процентного пункта (п. п.) до 7,25% годовых, следует из данных ЦБ. Таким образом, показатель вплотную подобрался к историческому минимуму в 7,24% годовых, которого ставка достигала в третьей декаде сентября 2017 г.

После присоединения «ВТБ 24Й к ВТБ 1 января изменился список банков, по данным которых регулятор рассчитывает максимальную ставку. В него вошел Совкомбанк, который теперь стал десятым российским банком по размеру средств вкладчиков. На 1 декабря банк привлек депозитов физлиц на 286,7 млрд руб. (данные kuap.ru). Сейчас ЦБ рассчитывает средневзвешенную максимальную ставку вкладов по депозитам Сбербанка, Совкомбанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Бинбанка, Альфа-банка, «ФК Открытие», Промсвязьбанка и Россельхозбанка (РСХБ).

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