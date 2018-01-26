Максимальная ставка вкладов в банках продолжит падать
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Средневзвешенная максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру депозитов граждан за вторую декаду января сократилась на 0,13 процентного пункта (п. п.) до 7,115% годовых, следует из данных ЦБ. С этого года после присоединения «ВТБ 24» к ВТБ его в топ-10 заменил Совкомбанк, он, по данным kuap.ru, на 1 декабря привлек от населения депозитов на 286,7 млрд руб.
Предыдущий рекорд – 7,235% годовых – был достигнут в третьей декаде сентября 2017 г. В ноябре прошлого года средняя максимальная ставка в крупнейших банках поднялась до 7,395% – тогда некоторые предложили специальные новогодние депозиты с повышенной доходностью.
За вторую декаду января ставки рублевых вкладов на 0,1–0,65 п. п. снизили три банка из первой десятки: Россельхозбанк, Альфа-банк и Промсвязьбанк.
Самые привлекательные проценты среди топ-10 остаются у Промсвязьбанка, но максимальная ставка в нем составляет уже 8,3% годовых вместо 8,55%. «Что понятно: теперь банк находится под контролем ЦБ, сумел пройти кризис ликвидности и уже не так сильно нуждается в средствах граждан», – объясняет главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
«Это [снижение средней ставки 7,115%] не много с учетом тренда по ключевой ставке. Наша средняя ставка привлечения сейчас немного выше (на 0,5%)», – говорит первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.
Ключевая ставка – главное, что сейчас влияет на доходность вкладов населения, констатирует представитель ВТБ. 15 декабря ЦБ снизил ее сразу на 0,5 п. п. – с 8,25 до 7,75% годовых. Пассивов на сегодня достаточно, крупные банки отчасти сдерживают рост портфелей, поскольку не испытывают существенной потребности в ликвидности, добавлял первый зампред правления банка «Русский стандарт» Евгений Лапин.
«Спрос на корпоративные кредиты в конце года так и остался слабым, т. е. уже в конце декабря стало понятно, что у банков сохраняется избыточная ликвидность. Поэтому логично, что банки стали снижать ставки только со второй декады января – на это всегда нужно время», – сказала Орлова.
За декабрь кредиты экономике выросли на 0,8% до 42,4 трлн руб., следует из опубликованных вчера данных ЦБ: корпоративное кредитование прибавило 0,5%.
С 1 января увеличилась базовая ставка отчислений в фонд страхования вкладов – с 0,12 до 0,15% (от среднего квартального остатка по вкладам), что тоже удерживает банки от повышения процентов, добавляет сотрудник розничного банка из топ-10.
Из-за ожидаемого дальнейшего снижения ключевой ставки и сохранения инфляции на текущих уровнях за 2018 г. ставка вкладов в российских банках упадет на 1–2 п. п., прогнозирует гендиректор Frank Research Group Юрий Грибанов.
Падение средней максимальной ставки, скорее всего, продолжится уже в этой декаде. После 20 января ставки рублевых вкладов на 0,1–0,35 п. п. снизил ВТБ, а в пятницу его примеру последует Бинбанк. Максимальная ставка депозитов в Бинбанке составит 7,7% годовых вместо действовавших до этого 8,3%.