Максимальная ставка вкладов в банках продолжит падать

Статья опубликована в № 4495 от 26.01.2018 под заголовком: Проценты все падали и падали

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8,3% годовых – это максимум Максим Стулов / Ведомости

Средневзвешенная максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру депозитов граждан за вторую декаду января сократилась на 0,13 процентного пункта (п. п.) до 7,115% годовых, следует из данных ЦБ. С этого года после присоединения «ВТБ 24» к ВТБ его в топ-10 заменил Совкомбанк, он, по данным kuap.ru, на 1 декабря привлек от населения депозитов на 286,7 млрд руб.

Предыдущий рекорд – 7,235% годовых – был достигнут в третьей декаде сентября 2017 г. В ноябре прошлого года средняя максимальная ставка в крупнейших банках поднялась до 7,395% – тогда некоторые предложили специальные новогодние депозиты с повышенной доходностью.