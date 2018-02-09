Сбербанк начал выдавать ипотеку под 6%

Получить ее смогут только семьи с двумя и более детьми

Программа действует для семей, где после 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родится второй и третий ребенок Александра Астахова / Ведомости

Сбербанк начал выдавать ипотеку для семей с детьми по льготной ставке 6% годовых, сообщил госбанк. Этот продукт доступен жителям всей России.

Банк присоединился к правительственной программе субсидирования ипотеки для семей с несколькими детьми, которая стартовала в этом году по поручению президента Владимира Путина.

Программа действует для семей, где после 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родится второй и третий ребенок. По программе «Семейная ипотека» с господдержкой этим семьям будут предоставлять кредиты на строящееся или готовое жилье на первичном рынке, а также рефинансирование по ставке не более 6% годовых. Льготная ставка действует три года при рождении второго ребенка и пять лет – третьего. После этого процент не должен превышать размер ключевой ставки ЦБ на дату выдачи кредита плюс 2 п. п. Ставки действуют при наличии личного и имущественного страхования. Минимальный первоначальный взнос – 20%. Максимальный размер кредита – 8 млн руб. для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 3 млн руб. – для остальных регионов.

«Ипотека под 6% <…> уникальна для нашей страны и может дать серьезный импульс развитию рынка недвижимости и ипотечного кредитования», – считает директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев (его слова приводятся в сообщении банка).

Ранее об участии в программе уже заявили ВТБ, «Российский капитал», «Левобережный», Совкомбанк, «Зенит», «Абсолют банк», ТКБ, а также АИЖК.

Сбербанк не в первый раз исполняет подобные наказы президента. «Необходимо стремиться к тому, чтобы ставки по ипотечным кредитам составляли не больше 6%», – говорил премьер-министр Путин в июле 2011 г. В октябре того же года Сбербанк разработал специальную ипотечную программу в Краснодарском крае с использованием субсидии региона. Она позволяла жителям края накапливать средства в течение 1–6 лет на вкладе с минимальной ставкой, а затем получить ипотечный кредит под 6–8% годовых вместо действовавших тогда в Сбербанке 9,5–14,75% годовых.

По данным ЦБ, в декабре 2017 г. средневзвешенная ставка выданных за месяц рублевых ипотечных кредитов составляла 9,79%.

К концу 2017 г. долги россиян по ипотеке достигли 5,1 трлн руб. Сбербанк по итогам 2017 г. увеличил портфель ипотечных кредитов почти до 3 трлн руб., а долю рынка довел до 55,4%, сообщил Васев на всероссийской конференции «Инновации рынка недвижимости» в Сочи.

В 2017 г. Сбербанк выдал более 1,1 трлн руб. ипотечных кредитов, что на 53% больше, чем годом ранее.

Взгляд властей на квартирный вопрос в России