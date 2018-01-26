Персональные финансы
Статья опубликована в № 4495 от 26.01.2018 под заголовком: Ипотека подождет

Почему не стоит брать ипотеку

Хотя кредитные ставки за год заметно снизились

Весь прошлый год банки удешевляли ипотеку вслед за снижением ключевой ставки ЦБ, которая за год опустилась на 2,25 процентного пункта (п. п.) до 7,75%.

По данным аналитического центра «Русипотека», за 2017 г. средняя ставка предложения как на первичном, так и на вторичном рынке сократилась более чем на 2 п. п. и в декабре достигла 10,19 и 10,1% годовых соответственно. «Средневзвешенные ставки 20 крупнейших ипотечных банков (каждый из них раз в 2–3 месяца снижал ставки) достигли к началу 2018 г. 10,75% на рынке первичного и 10,88% на рынке вторичного жилья, снизившись за год на 2,35 и 2,64 п. п. соответственно, говорит директор департамента мониторинга банковских продуктов маркетингового агентства Marсs Наталья Абрамова.

По наблюдениям руководителя аналитического центра «Русипотеки» Сергея Гордейко, ставки практически сравнялись по всем продуктам – на квартиры в новостройках, на вторичном рынке и на рефинансирование.

Средние ставки выданных ипотечных кредитов, по данным ЦБ, за 11 месяцев 2017 г. опустились с 11,54 до 9,8% годовых.

В январе крупные банки продолжили удешевлять ипотеку. В частности, это сделали Газпромбанк, Райффайзенбанк, «Дельтакредит», «Юникредит банк». Снижение в среднем составило 0,25–0,75 п. п. в зависимости от банка и программы.

Теперь ипотечные ставки в крупных банках для заемщиков, не относящихся к специальным категориям клиентов, составляют в среднем 9–11% годовых при условии страхования не только залога, но и жизни и здоровья заемщика. Отказ от него сейчас приводит к росту ставки на 0,5–2,5 п. п.

Спецконтингент

Существенно более выгодные условия кредитования предлагаются особым категориям заемщиков. К примеру, молодые семьи (где хотя бы один из супругов не старше 35 лет) могут получить ипотеку в Россельхозбанке на сумму от 3 млн руб. с первоначальным взносом 30–50% под 5,17% годовых на жилье в отдельных новостройках. Правда, для этого им нужно иметь хорошую кредитную историю в банке либо являться бюджетниками или зарплатными клиентами, а также застраховать жизнь и здоровье.

«Соблюсти условия, необходимые для получения самых выгодных ставок по акциям с застройщиками, может лишь крайне маленькая часть клиентов», – добавляет Гордейко. По его словам, обычно банки не планируют выдать более 10% таких кредитов от общего числа.

«Сами клиенты часто отказываются от специальных программ банков с девелоперами, так как получить скидку от застройщика здесь и сейчас при покупке квартиры лучше, чем в виде растянутой во времени компенсации к ежемесячным платежам, – объясняет управляющий партнер риэлтора «Метриум групп» Мария Литинецкая. – Компенсация девелопером ставки банку равна среднему размеру скидки на рынке массового жилья Москвы, которую застройщики часто предлагают во время постоянно действующих акций (5–6%)».

В этом году свои привилегии появились у семей, где после 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родится второй и последующий ребенок. По программе «Семейная ипотека» с господдержкой им будут предоставлять кредиты на строящееся или готовое жилье на первичном рынке, а также рефинансирование по ставке не более 6% годовых. Льготная ставка действует три года при рождении второго ребенка и пять лет – третьего. После этого процент не должен превышать размер ключевой ставки ЦБ на дату выдачи кредита плюс 2 п. п. Ставки действуют при наличии личного и имущественного страхования. Минимальный первоначальный взнос – 20%. Максимальный размер кредита – 8 млн руб. для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 3 млн руб. – для остальных регионов.

Об участии в программе уже заявили ВТБ, «Российский капитал», «Левобережный», Совкомбанк, «Зенит», «Абсолют банк», ТКБ, а также АИЖК. Возможность присоединиться к программе изучают в Сбербанке, заявил предправления банка Герман Греф.

Будет дешевле

Согласно прогнозам политиков, банкиров и аналитиков, базовые ипотечные ставки в этом году продолжат падение вслед за ключевой ставкой ЦБ. Экономическая ситуация в стране дает возможность снижать ипотечные ставки и далее, заявил в среду президент Владимир Путин. Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень ждет ставки около 6% к 2022 г. О том, что не за горами ставка ипотеки в 5% годовых, ранее заявлял Греф. По его мнению, за 2018 г. ставки кредитов снизятся на 2 п. п.

С тем, что средняя ставка ипотеки к концу 2018 г. может снизиться до уровня ниже 9%, согласен гендиректор Frank Research Group Юрий Грибанов. В среднем к декабрю этого года банки будут выдавать ипотеку под 8%, прогнозирует Гордейко. Уже к лету ставки могут упасть еще на 0,5–1 п. п., предполагает управляющий партнер НРА Павел Самиев.

Однако в ближайшие годы будет дешеветь не только ипотека, но и само жилье, считают эксперты рынка недвижимости.

После решения об отмене в течение трех лет долевого строительства с участием населения в качестве дольщиков застройщики хором стали заявлять, что из-за этого цены вот-вот вырастут. Они вырастут, но спустя два-три года, когда долевое строительство будет полностью под запретом и начнется стройка на дорогие банковские деньги (проектное финансирование), считают руководитель консалтингового центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко и президент аналитического агентства Rway Александр Крапин.

«До этого момента застройщики будут стараться вывести на рынок как можно больше новых объектов, даже тех, которые и не планировали выводить при нынешней слабой платежеспособности населения и пересыщении рынка. Уже сейчас объем предложения новостроек в Москве на историческом максимуме, а отмена «долевки» его еще повысит. Поэтому стоит ждать дальнейшего плавного снижения цен на жилье в Москве еще на 20–30% в рублях в течение 2–3 лет», – поясняет Репченко.

Но переход на проектное финансирование остановит падение цен на жилье, продолжает Крапин.

Если нет большой необходимости приобретать жилье именно сейчас, то стоит подождать с ипотекой 1–2 года, потому что ставки и цены как на новостройки, так и на вторичку будут снижаться, резюмирует он: «Зачем покупать сегодня, если завтра будет дешевле?»

По его словам, в последнее время было выгоднее снимать жилье и копить на собственное, размещая деньги на вкладах. «Сейчас из-за снижения ставок вкладов это стало менее выгодным, но все еще дешевле, чем брать ипотеку», – добавляет Крапин.

Для тех, кто остро нуждается в собственном жилье, сейчас довольно благоприятное время для того, чтобы перестать копить и воспользоваться низкими ставками ипотеки, отмечает Самиев.

Уже сейчас отдельные застройщики, бывает, объявляют о снижение цен на некоторые объекты до 30%, предлагая их по цене «завтрашнего дня»; на вторичном рынке сейчас также есть продавцы, которые готовы реализовать имеющееся жилье с хорошей скидкой, делится наблюдениями Репченко, также советуя покупать по таким ценам уже сейчас.

Действующие ставки ипотечных кредитов на покупку жилья на вторичном рынке и в новостройках

Банк Минимальная ставка Максимальная ставка НАДБАВКА
Первичный рынок (новостройки)  
Сбербанк 7,9% (срок до 7 лет)* 10,00% 1 п.п.  
ВТБ 9,5% (на квартиры от 65 кв.м.) 10,00% 1 п.п.  
Газпромбанк 9% (до 28.02.2018)* 10,20% 0,5 п.п.  
Райффайзенбанк 9,25% * 9,50% 0,5 п.п. или 3,2 п.п. (для заемщиков старше от 45 лет)  
Уралсиб 10,75%* 10,90% 1 п.п.  
Абсолют-банк 10% (коллективная страховка в СК «Благосостояние») 10,25% 4 п.п.  
Россельхозбанк 9,0% (от 3 млн руб.)* 9,3% (до 3 млн руб.)* 1 п.п.  
Возрождение 9,2%* 11,8% (ПНВ 10-20%, при коллективном страховании) 3 п.п.  
ФК Открытие 9,35% (ПНВ от 50%, срок 5 лет)** 9,7% (ПНВ от 15%) 2 п.п.  
Дельтакредит 9,75% (ПНВ от 50%) 10,25% (ПНВ 15-30%) 1,5 п.п.  
Связь-банк 10,9% *** 11,50% 1 п.п.  
Юникредит 10,25% (от 5 млн руб.) 10,50% 2,5 п.п.  
ТКБ 9,4% (ПНВ от 50%, до 12 млн руб.) 10,9% (ПНВ 35-50%, 12-20 млн руб.) 2,5 п.п.  
Зенит 9,9% (срок до 7 лет) 10,5% (срок от 8 лет) 1,5 п.п.  
Росевробанк 9,6% (от 5 млн руб.) 9,75% (до 5 млн руб.) 2 п.п.  
АИЖК 9% (ПНВ от 50%) 9,5% (ПНВ 20-30%) 0,7 п.п.  
Вторичный рынок  
Сбербанк 9,10% 10,00% 1 п.п.  
ВТБ 9,5% (на квартиры от 65 кв.м.) 10,00% 1 п.п.  
Газпромбанк 9,20% 10,20% 0,5 п.п.  
Райффайзенбанк 9,50% 9,50% 0,5 п.п. или 3,2 п.п. (для заемщиков старше от 45 лет)  
Уралсиб 10,75% 10,90% 1 п.п.  
Абсолют-банк 10% (коллективная страховка в СК «Благосостояние») 10,25% 4 п.п.  
Россельхозбанк 9% (от 3 млн руб. для молодых семей) 9,3% (до 3 млн руб.) 1 п.п.  
Возрождение 9,95% (ПНВ 20-80%, при коллективном страховании) 11,7% (ПНВ 10-20%, при коллективном страховании) 3 п.п.  
ФК Открытие 9,35% (ПНВ от 50%, срок 5 лет)** 9,95% (ПНВ от 15%) 2 п.п.  
Дельтакредит 9,75% (ПНВ от 50%) 10,25% (ПНВ 15-30%) 1,5 п.п.  
Связь-банк 11,50% 11,50% 1 п.п.  
Юникредит 9,50% (от 5 млн руб. ) 10,5% (от 5 млн руб.) 2,5 п.п.  
ТКБ 9,4% (ПНВ от 50%, до 12 млн руб.) 10,9% (ПНВ 35-50%, 12-20 млн руб.) 2,5 п.п.  
Зенит 9,9% (срок до 7 лет) 10,5% срок от 8 лет) 1,5 п.п.  
Росевробанк 9,6% (от 5 млн руб.) 9,75% (до 5 млн руб.) 2 п.п.  
АИЖК 9,25% (ПНВ от 50%) 9,75% (ПНВ 20-30%) 0,7 п.п.  
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Для обычных заемщиков, не относящихся к специальным категориям, при наличии комплексного страхования
*в рамках  акции с отдельными застройщиками;  **промо-ставка;  *** для отдельных согласованных строительных объектов
ПНВ - первоначальный взнос в процентах от стоимости жилья;  НАДБАВКА - Надбавка к кредитной ставке при отказе от личного страхования заемщика
Источник: агентство Marcs, данные АИЖК

В список организаций, участвующих в программе «Семейная ипотека» с господдержкой, добавлены ТКБ и АИЖК.

Комментарии  ()
bogdanov7080
11:11 26.01.2018
Бюджетники выделены в отдельную перспективную категорию граждан. Это омерзительно и фатально
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