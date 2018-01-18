В Москве установлен рекорд по продажам квартир в новостройках

Статья опубликована в № 4489 от 18.01.2018 под заголовком: Новостройки поднялись на невиданную высоту

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Москвичи очень увлеклись новыми местами жительства ГК ПИК

За весь 2017 год в Москве зарегистрировано 54 207 договоров участия в долевом строительстве и это стало рекордным показателем за всю историю московского рынка жилья, следует из данных Росреестра.

К примеру, годом ранее Росреестр зарегистрировал в 1,5 раза меньше сделок с новопостроенными квартирами.

С данными Росреестра согласуются и сведения, которыми располагает ведущий аналитик ЦИАНа Александр Пыпин: только в старых границах Москвы количество квартир и апартаментов, проданных по договорам долевого участия, увеличилось на 30% (около 37 000 сделок), на 55% (20 000 сделок) выросли продажи по таким договорам в новой Москве.

Управляющий партнер «Метриум групп» Мария Литинецкая констатирует, что впервые в истории московского рынка жилой недвижимости доля сделок с новостройками составила 30% от общего числа продаж, тогда как прежде этот показатель не превышал 22%, в 2015 г. был 15%, а в 2014 г. и вовсе всего 13%.

Рост продаж жилья подтверждают и девелоперы. В 2017 г. Tekta Group продала в Москве на 40% квартир больше, чем годом ранее, говорит ее гендиректор Роман Сычев.

Коммерческий директор ФСК «Лидер» Ольга Тумайкина сообщила, что у компании рост продаж квартир в новостройках в прошлом году составил 30%. А ГК «Инград», по словам заместителя коммерческого директора компании Ольги Кузнецовой, в 2017 г. продала почти в 3 раза больше жилья, чем годом ранее. Но, добавляет она, этот взлет продаж связан в том числе и с запуском нескольких объектов именно в прошлом году.

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