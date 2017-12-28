Недвижимость

Новости

Лишь 10% покупателей недорогих новостроек в этом году оплатили квартиру сразу

Количество покупателей, готовых единовременно оплатить квартиру в новостройке в Московском регионе, снижается год от года. В уходящем году сделки со 100%-ной оплатой составили всего 10% от общего количество покупок новостроек массового сегмента, подсчитали эксперты компании «Инком-недвижимость».

По сравнению с докризисным 2013 г., когда квартиру сразу оплачивали 28% покупателей, количество таких сделок сократилось почти в три раза. При этом число таких сделок сокращалось каждый год. Так, в 2014 г. стопроцентно оплачивали сделки 26% покупателей, в 2015 г.- 19%, в 2016 г. - 17%.

По словам руководителя аналитического центра «Инком-недвижимости» Дмитрия Таганова, сегодня, как правило, полностью оплачивает сделку тот, кто совершает альтернативную покупку - продает свою квартиру и на вырученные деньги покупает жилье в новостройке. Вторая категория - это вкладчики банков, которые конвертируют свои свободные деньги в недвижимость.