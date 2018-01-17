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Олег Солнцев
Аналитика
Статья опубликована в № 4488 от 17.01.2018 под заголовком: Надо ли ждать ипотечного пузыря

Надо ли ждать ипотечного пузыря

Эксперты ЦМАКП Олег Солнцев и Артем Дешко о том, какие риски несет рост доступности ипотеки

В 2017 г. ипотека стала яркой звездой на тусклом небосклоне отечественного кредитного рынка. Объем ипотечных жилищных кредитов, выданных населению за первые 11 месяцев 2017 г., почти на 35% превысил показатель аналогичного периода 2016 г. Ипотечный кредитный портфель российских банков за скользящий год вырос на 14,4% против 3,2% по всему портфелю банковских кредитов.

Высокая динамика ипотечного сегмента кредитного рынка вызвала обеспокоенность многих экономистов, напомнив им надувание финансового пузыря. О риске надувания пузыря говорил, в частности, профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин, отмечая, что, если быстрый рост объемов будет достигаться за счет выдачи кредитов без первоначального взноса и заемщикам со слабым финансовым положением, которые станут дефолтными при малейшем снижении дохода, это неизбежно приведет к чрезвычайно неприятным последствиям для банковской системы. Главный экономист «ПФ капитала» Евгений Надоршин предполагает, что на фоне роста спроса населения на ипотеку и снижения объемов вводимого в эксплуатацию жилья может начаться рост цен на жилую недвижимость, носящий спекулятивный характер, что тоже приведет к возникновению пузыря. Нездоровыми считает нынешние темпы роста ипотеки в слабо растущей экономике председатель совета Московской международной валютной ассоциации Кирилл Тремасов.

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Комментарии  ()
Korsikanec
08:57 17.01.2018
Говорить о пузыре на российском рынке ипотеки сейчас может говорить только совершенно безграмотный, некомпетентный и просто глупый человек. Нет ни малейших признаков пузыря. Миллионы российских платежеспособных семей хотят, готовы и собираются брать ипотеку. Ни о каком перегреве даже и близко нет речи. Лет 10 еще можно расти, расти, расти и расти.
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