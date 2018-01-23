Статья опубликована в № 4492 от 23.01.2018 под заголовком: Ипотека дешевеет для своих
ЦБ упростит рефинансирование ипотеки
Банки смогут снижать ставки не только чужим клиентам, но и своим – без лишних расходов
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Банки могут не бояться реструктурировать ипотеку своим хорошим заемщикам с целью снижения ставки
Максим Стулов / Ведомости
Банки могут не бояться реструктурировать ипотеку своим хорошим заемщикам с целью снижения ставки – Центробанк не будет требовать создавать повышенные резервы по таким кредитам, рассказал в интервью «Интерфаксу» директор департамента банковского регулирования ЦБ Алексей Лобанов.
Реструктуризация влечет дополнительные резервы. А рефинансирование в большинстве случаев банки предлагают только чужим клиентам. Ссуды, предоставленные банком для погашения действующего кредита, не могут быть включены в портфель однородных ссуд, объяснял представитель «Абсолют банка», и обслуживание долга по ним оценивается более строго.
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