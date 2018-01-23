Банки
Статья опубликована в № 4492 от 23.01.2018 под заголовком: Ипотека дешевеет для своих

ЦБ упростит рефинансирование ипотеки

Банки смогут снижать ставки не только чужим клиентам, но и своим – без лишних расходов

Банки могут не бояться реструктурировать ипотеку своим хорошим заемщикам с целью снижения ставки – Центробанк не будет требовать создавать повышенные резервы по таким кредитам, рассказал в интервью «Интерфаксу» директор департамента банковского регулирования ЦБ Алексей Лобанов.

Реструктуризация влечет дополнительные резервы. А рефинансирование в большинстве случаев банки предлагают только чужим клиентам. Ссуды, предоставленные банком для погашения действующего кредита, не могут быть включены в портфель однородных ссуд, объяснял представитель «Абсолют банка», и обслуживание долга по ним оценивается более строго.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике