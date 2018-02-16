У роста ипотеки обнаружена дополнительная причина

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Бюро кредитных историй обнаружили дополнительную причину роста рынка ипотеки: доля одобряемых банками заявок превысила 67% Максим Стулов / Ведомости

В IV квартале 2017 г. российские банки одобрили около 68,7% заявок на ипотечные кредиты, в то время как I квартале – лишь 41,5%, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Его статистика не учитывает показатели Газпромбанка, но отражает информацию о кредитах Сбербанка, который за 2017 г. выдал более половины ипотеки в стране.

По подсчетам Национального бюро кредитных историй, в октябре – декабре банки (без учета Сбербанка) одобрили 67% заявок на ипотеку, с начала 2016 г. показатель вырос на 4 процентных пункта.

Статистику по конкретным банкам бюро не раскрывают. Представители Сбербанка и ВТБ отказались сообщить «Ведомостям» свою долю одобрений ипотеки. Главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников сказал лишь, что в его банке этот уровень «стабилен и гораздо выше 50% все последние годы, в том числе кризисные».

Газпромбанк, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, выдающие значительную долю ипотечных кредитов, на запросы «Ведомостей» не ответили.

Но некоторые коммерческие банки согласились назвать «Ведомостям» процент одобренных ипотечных заявок. В «Дельтакредите» процент отказов в ипотеке за 2017 г. снизился до 12,9%, утверждает его представитель. В ТКБ эта доля в прошлом году составила 20–25%, у МТС-банка – 20–30%, у банка «Глобэкс» – менее 30%. Доля одобренной ипотеки в УБРиР стремится к 90%, но только для клиентов-зарплатников и с хорошей кредитной историей, а по новым заемщикам – 50–60%, сообщили в его пресс-службе.

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