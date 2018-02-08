Ипотека побила очередной рекорд

Снижение ставок увеличит площадь покупаемых в ипотеку квартир Максим Стулов / Ведомости

В декабре 2017 г. банки выдали более 151 000 ипотечных кредитов на 290 млрд руб., следует из опубликованных на сайте ЦБ данных. Декабрь стал рекордным месяцем по выдачам с 2009 г.

За весь прошлый год выдачи ипотеки увеличились на 37% и впервые превысили 2 трлн руб. Предыдущий рекорд 2014 г. – 1,75 трлн руб.

Всего в 2017 г. банки выдали 1,1 млн ипотечных займов, свидетельствуют данные регулятора. Портфель ипотеки на конец года достиг 5,2 трлн руб. – за год он вырос на 15,5%. При этом за год доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам снизилась с 1,6 до 1,3%.

Причина рекордного роста – снижение процентных ставок ипотечных кредитов, указывает ЦБ. Такими низкими, как сейчас, ставки не были с начала наблюдений в 2009 г. Средневзвешенная ставка выданных за месяц рублевых ипотечных кредитов в декабре 2017 г. достигла 9,79%. За год она сократилась на 1,75 процентного пункта (п. п.), правда, в декабре снижение было минимальным – 0,01 п. п.

«Сезонность ипотечного рынка такова, что основной объем выдачи традиционно приходится на последний квартал года, при этом больше всего кредитов выдается в декабре. После этого в первые месяцы года активность на рынке резко снижается», – объясняет аналитик «Эксперт РА» Анастасия Личагина. В 2018 г. она не ожидает такого же существенного снижения ставок. По ее словам, связано это с тем, что стоимость фондирования банков будет снижаться медленнее, при этом ипотека не слишком маржинальна. «По нашим оценкам, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в 2018 г. будет колебаться в районе от 8,3 до 9,3%», – отмечает Личагина.

Экономическая ситуация в стране дает возможность снижать ипотечные ставки и далее, отмечал президент Владимир Путин. Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень ждет ставки около 6% к 2022 г. По мнению предправления Сбербанка Германа Грефа, за 2018 г. ставки кредитов снизятся на 2 п. п.

Андрей Костин предправления банка ВТБ Были сферы, которые наиболее динамично развивались в прошлом году. Среди них я бы выделил ипотеку, которая выросла на 14% и превысила 1 трлн руб. И, кстати, тоже достижение – в конце 2017 г. средневзвешенная ставка по ипотеке стала немножко ниже чем 10%

В конце первой половины 2017 г. на рынке стало активно развиваться рефинансирование – процедура снижения ставки по действующему кредиту, напоминают аналитики Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) еще одну причину возросших выдач. По оценкам АИЖК, за прошлый год снизить ставку смогли примерно 75 000–85 000 семей, им выдано кредитов на рефинансирование на общую сумму до 140–150 млрд руб.

У отдельных банков рефинансирование заняло существенную долю выдач в 2017 г. По данным аналитической компании «Русипотека», на рефинансирование приходится около половины выдач Райффайзенбанка, 27% – Газпромбанка, 16% – банка «Дельтакредит». Но доли в разных банках распределены неравномерно – в целом, по данным «Русипотеки», на рефинансирование приходится около 8% суммы выданных ипотечных займов.

В прошлом году изменилась расстановка сил между кредитованием на первичном и вторичном рынках. «В 2015–2016 гг. всплеск популярности первички был во многом обусловлен господдержкой ипотеки [субсидии ставки до 12% на новостройки]. В 2017 г. доля и темпы роста кредитования на первичном рынке у банков снизились (33,3 и 15,5% соответственно против 38,7 и 34,3% в 2016 г.)», – говорит зампред правления «Дельтакредита» Ирина Асланова. Правда, несмотря на снижение интереса к новостройкам, спрос на вторичное жилье остается стабильным, признает она. При этом ставки на новостройки и вторичное жилье за год почти сравнялись. По кредитам на новостройки в декабре ставка составила 9,77% (-1 п. п. к декабрю 2016 г.), а на приобретение жилья на вторичном рынке – 9,8% (-2,26 п. п.), следует из данных АИЖК.

«Рынок жилья медленно реагирует на изменение покупательских предпочтений. Но в долгосрочной перспективе повышение доступности ипотеки [из-за снижения ставок] может прервать тренд на уменьшение средней площади ипотечных квартир, которое наблюдается последние годы», – рассуждает управляющий партнер «Метриум групп» Мария Литинецкая. В то же время за последний год средний размер ипотечного займа в России увеличился с 1,78 млн до 1,85 млн руб., отмечает она.