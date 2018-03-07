Состоятельные клиенты Сбербанка нашли замену вкладам

Их альтернативные вложения увеличились в 2,5 раза за год

В прошлом году клиенты «Сбербанк первый» перевели 222 млрд руб. с депозитов в сложные страховые и инвестиционные продукты Евгений Разумный / Ведомости

Число клиентов «Сбербанк первый» за минувший год увеличилось на 7000 человек до 68 000, а их совокупные активы выросли на 290 млрд руб. до 2,4 трлн руб., сообщил Сбербанк. Подразделение «Сбербанк первый» обслуживает только состоятельных клиентов с активами от 15 млн руб. в Москве, от 5 млн руб. в регионах.

Совокупный размер средств на счетах и вкладах этих лиц за год почти не изменился, а вот их портфель инвестиций вырос в 2,5 раза. По данным Сбербанка, обеспеченные клиенты держат на счетах и во вкладах сумму, эквивалентную 2,02 трлн руб. (17% всех средств населения в Сбербанке). А всего в банках страны россияне хранят 25,5 трлн руб.

Состоятельные клиенты Сбербанка постепенно отказываются от валютных вкладов. Доля рублевых вложений в структуре их средств на счетах и вкладах за год выросла с 39,7% до 44%. В основном это происходило за счет замены вкладов в евро рублевыми депозитами, отмечают в пресс-службе банка.

«В портфелях состоятельных клиентов доля валюты всегда была выше среднего. В начале 2017 г. на валютные депозиты в портфеле наших клиентов приходилось 60% против 20% в целом по банку, на конец года - 56% и 18% соответственно», - говорит руководитель «Сбербанк первый» Мария Поденко. Снижение доли валютных вкладов она объясняет снижением ставок: «7% годовых по долларовому депозиту остались в прошлом, так же как и резкое изменение стоимости доллара - заработать на курсе тоже не получается».

«Большая часть наших клиентов по-прежнему «мыслят в долларах». Но их интерес к рублевым вложениям также вырос, он был обусловлен скорее спекулятивным настроем при укреплении рубля, относительно высоких ставках и росте котировок рублевых активов», - рассказывает директор инвестиционного департамента UFG Wealth Management Алексей Потапов. Его компания консультирует несколько десятков клиентов с активами от $5 млн.

Инвестиционный спрос

Между тем в прошлом году клиенты «Сбербанк первый» перевели 222 млрд руб. с депозитов в сложные страховые и инвестиционные продукты. Остаток средств в общем портфеле их инвестиций достиг 359 млрд руб.

Самым популярным инвестиционным инструментом у клиентов умеренного и агрессивного риск-профиля оказались структурные ноты, указывают в Сбербанке. В 2017 г. клиенты «Сбербанк первый» вложили в них больше всего денег – 23% от общей суммы инвестиций, или 52 млрд руб. 12% инвестиций пришлось на долларовые облигационные стратегии доверительного управления, 10% - на полисы инвестиционного страхования, 7,7% - на паи Фонда перспективных облигаций, 6,5% - на облигации самого Сбербанка.

«Ценные бумаги и продукты инвестиционного страхования жизни есть в портфеле уже каждого третьего клиента, и все же большая часть состоятельных клиентов остается консервативной и выбирает стратегии управления или продукты со 100% защитой капитала», - констатирует Поденко.

По ее наблюдениям, состоятельные клиенты, традиционно размещающие значительную долю портфеля в долларах и евро и не готовые менять валюту, переходят к инвестиционным продуктам с большей доходностью, в том числе в валюте.

«Доходность самого популярного у клиентов паевого фонда «Фонд перспективных облигаций», например, за 2017 г. составила 11,9% годовых в рублях, а стратегия доверительного управления «Глобальные облигации - 2» обеспечила клиентам доход 6,7% годовых в долларах», – приводит примеры Поденко.

Она ожидает, что в 2018 г. тенденция роста инвестиций сохранится.

«С каждым годом интерес состоятельных клиентов ВТБ к инвестиционным продуктам растет, и банк прогнозирует продолжение этой тенденции, – рассказывает представитель его пресс-службы. – Популярны инвестиции в валютные и рублевые облигации, в акции компаний с регулярными дивидендами, структурные продукты с защитой капитала и различные стратегии индивидуального доверительного управления». Общий портфель инвестиционных продуктов состоятельных клиентов в Private Banking и сегменте «Привилегия» в группе ВТБ к 2018 г. превысил 350 млрд руб.

Среди состоятельных клиентов Альфа-банка большая часть выбирает консервативное инвестирование и больше стремится сохранять капитал и получать стабильный, прогнозируемый рентный доход, констатирует руководитель блока «Управление крупным частным капиталом» Альфа-банка Катерина Милеева.

Некоторые клиенты UFG Wealth Management также стали более лояльны к риску. По словам Потапова, в 2017 г. вырос их интерес к акциям, что было связано со снижением доходностей валютных облигаций. «Некоторые клиенты, которые раньше предпочитали формировать портфели исключительно из облигаций, согласились включить в портфели 10–20% акций», – отмечает он. А вот различные структурные продукты UFG Wealth Management клиентам не предлагает из-за слишком высоких комиссий.

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