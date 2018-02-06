Сбербанк предложил клиентам по-новому тратить бонусы «Спасибо»

Впервые ими можно будет оплатить услугу самого банка

Сбербанк

впервые предложил держателям карт оплачивать его услуги накопленными за покупки по картам бонусами «Спасибо» Максим Стулов / Ведомости

Сбербанк впервые предложил держателям карт оплачивать его услуги накопленными за покупки по картам бонусами «Спасибо». Пока за «Спасибо» можно приобрести лишь премиальный пакет услуг «Сбербанк премьер».

В рамках новой акции банка клиент может купить на бонусы купон на оформление пакета услуг «Сбербанк премьер» без комиссии за обслуживание в течение 6 или 12 месяцев. Цена купона составляет 10 000 и 15 000 бонусов в зависимости от срока. При оплате аналогичных услуг в рублях стоимость пакета составила бы 25 000 руб. за первый год и 30 000 руб. за последующие.

Пакет услуг «Сбербанк премьер» включает услуги персонального менеджера, до пяти премиальных карт с повышенным начислением бонусов, вклады с повышенными ставками, страховку для путешествующих, карту доступа в бизнес-залы Priority Pass, сервис «Второе медицинское мнение».

По оценке директора дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Натальи Алымовой, потенциальными пользователями предложения могут стать более 20 000 клиентов банка.

Сейчас пакетом услуг «Сбербанк премьер» пользуется более 270 000 человек, сообщил представитель банка.

Приобрести купоны за бонусы на сайте «Спасибо» можно будет до 31 марта 2018 г., а использовать его для оформления пакета услуг – до 30 июня 2018 г., предъявив клиентскому менеджеру в удобном отделении с зоной обслуживания «Сбербанк премьер», пояснил представитель банка.

Сбербанк далеко не первый и не единственный, кто предложил клиентам оплачивать его собственные услуги карточными бонусами.

В частности, ВТБ и Промсвязьбанк позволяют клиентам тратить карточные бонусы на оплату годового обслуживания карты и sms-уведомления. В Промсвязьбанке баллами также можно оплатить услугу «Кредитные каникулы» (кроме ипотеки).

В рамках бонусной программы МКБ бонусами разрешается оплачивать комиссию за снижение процентной ставки по нецелевому кредиту, зачисленному на карточный счет (на 1 процентный пункт).

«Сбербанк прорабатывает возможность списания баллов за другие услуги банка», – сообщил его представитель.

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