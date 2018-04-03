Россияне все чаще признаются банкротами

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Подать заявление о банкротстве можно в отношении заемщика, долги которого превышают 500 000 руб. Ярослав Чингаев для Ведомостей

В январе – марте 2018 г. количество физических лиц и индивидуальных предпринимателей, признанных банкротами, выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 8966 человек. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ) со ссылкой на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве («Федресурс»).

В «Федресурсе» публикуются сообщения о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации его имущества. Поправки в закон о банкротстве, по которым стало возможно признавать несостоятельными и физических лиц, вступили в силу в октябре 2015 г. Подать заявление о банкротстве можно в отношении заемщика, долги которого превышают 500 000 руб. Это может сделать и сам должник. Если суд удовлетворяет заявление, с имущества должника снимаются аресты и ограничения, не происходит начисления штрафов и пеней на сумму долга. Также начинается процедура реализации имущества гражданина.

За время действия закона банкротами в России признаны 59 000 граждан, приводит данные «Федресурса» ОКБ. При этом, по информации самого кредитного бюро, количество потенциальных банкротов гораздо больше: на 1 марта 2018 г. оно составляло 702 800 человек. Это заемщики с долгом более 500 000 руб. и просрочкой платежа от 90 дней хотя бы по одному кредиту. ОКБ – единственное кредитное бюро, учитывающее данные Сбербанка.