Россияне все чаще признаются банкротами
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В январе – марте 2018 г. количество физических лиц и индивидуальных предпринимателей, признанных банкротами, выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 8966 человек. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ) со ссылкой на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве («Федресурс»).
В «Федресурсе» публикуются сообщения о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации его имущества. Поправки в закон о банкротстве, по которым стало возможно признавать несостоятельными и физических лиц, вступили в силу в октябре 2015 г. Подать заявление о банкротстве можно в отношении заемщика, долги которого превышают 500 000 руб. Это может сделать и сам должник. Если суд удовлетворяет заявление, с имущества должника снимаются аресты и ограничения, не происходит начисления штрафов и пеней на сумму долга. Также начинается процедура реализации имущества гражданина.
За время действия закона банкротами в России признаны 59 000 граждан, приводит данные «Федресурса» ОКБ. При этом, по информации самого кредитного бюро, количество потенциальных банкротов гораздо больше: на 1 марта 2018 г. оно составляло 702 800 человек. Это заемщики с долгом более 500 000 руб. и просрочкой платежа от 90 дней хотя бы по одному кредиту. ОКБ – единственное кредитное бюро, учитывающее данные Сбербанка.
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