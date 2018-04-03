Финансы / Персональные финансы

Россияне все чаще признаются банкротами

Ими уже стали 59 000 граждан, под угрозой банкротства находятся свыше 700 000 человек
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

В январе – марте 2018 г. количество физических лиц и индивидуальных предпринимателей, признанных банкротами, выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 8966 человек. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ) со ссылкой на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве («Федресурс»).

В «Федресурсе» публикуются сообщения о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации его имущества. Поправки в закон о банкротстве, по которым стало возможно признавать несостоятельными и физических лиц, вступили в силу в октябре 2015 г. Подать заявление о банкротстве можно в отношении заемщика, долги которого превышают 500 000 руб. Это может сделать и сам должник. Если суд удовлетворяет заявление, с имущества должника снимаются аресты и ограничения, не происходит начисления штрафов и пеней на сумму долга. Также начинается процедура реализации имущества гражданина.

За время действия закона банкротами в России признаны 59 000 граждан, приводит данные «Федресурса» ОКБ. При этом, по информации самого кредитного бюро, количество потенциальных банкротов гораздо больше: на 1 марта 2018 г. оно составляло 702 800 человек. Это заемщики с долгом более 500 000 руб. и просрочкой платежа от 90 дней хотя бы по одному кредиту. ОКБ – единственное кредитное бюро, учитывающее данные Сбербанка.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
komandir
13:16 03.04.2018
Перефразируя. Кредиты еще берут? Это хорошо....
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике