Эксперты об ипотечных планах Путина: опасаться пузыря не стоит

Эксперты призывают не опасаться пузыря Илья Питалев / РИА Новости

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу за 6 лет снизить ставку ипотечных кредитов до 7–8% годовых, но «стремиться к 7%» – вкупе с другими мерами по стимулированию жилищного строительства. Это по замыслу президента должно увеличить количество покупаемых с помощью ипотеки квартир с нынешнего 1 млн в год.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка

«Сбербанк снизит ставки по ипотеке до 7% в течение 1–2 лет».

Андрей Костин, президент – председатель правления ВТБ

«Конечно, это реально. У нас инфляция сегодня чуть больше 2%, а это значит, что ключевая ставка вполне может быть снижена до уровня 5%. Если ставка будет снижена до уровня 5 или даже 6%, то, конечно, ставка по ипотеке будет снижена до уровня 7%».

(источник - Reuters)

Михаил Мень, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства

«При сегодняшней динамике снижения ставки это реалистично, уже в феврале средняя ставка на первичном рынке составляла 9,6%. Мы видим, что банки конкурируют на ипотечном рынке, в различных регионах для определенных категорий граждан даже сегодня существуют программы со ставкой значительно ниже рыночной».

Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы по строительству

«Доступная ипотека напрямую влияет на рост инвестиций в строительство. В Москве около 70% жилья покупается за счет ипотечных кредитов, и, если ставка будет ниже, это серьезно простимулирует рынок жилья. Самое главное – все большее количество москвичей получат реальную возможность улучшить жилищные условия».

Михаил Березов, старший вице-президент банка «Российский капитал» (принадлежит АИЖК)

«На мой взгляд, президент поставил вполне реальную задачу – в отдельных банках уже сейчас есть ипотека под 9% годовых с лишним. Думаю, ставка ипотеки 8% годовых будет возможна уже в следующем году или даже в конце этого. Говорить о росте пузыря на рынке ипотеки не стоит: в России еще много потенциальных качественных заемщиков, которым под силу взять и выплатить ипотечный кредит».

Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка

«Выполнение этой задачи во многом будет зависеть от внешних условий. Если ФРС не будет повышать долларовые ставки, а в России инфляция останется на уровне 2–3%, тогда снижение ипотечных ставок до предложенных президентом уровней возможно. Однако это только один из сценариев, реализация которого может и не произойти. Опасаться ипотечного пузыря не стоит: он обычно возникает, когда люди берут ипотечные кредиты и вкладываются в растущую недвижимость. В России же пока иная ситуация: ипотечный рынок растет, а цены на недвижимость, скорее, падают».

Татьяна Ушкова, зампред правления «Абсолют банка»

«Такая ставка очень может быть, если продолжится снижение ключевой ставки и стоимость квадратного метра жилья останется на нынешних уровнях. 7–8% годовых по ипотеке опустятся до 2020 г. Специальных мер для этого точно не нужно – снижение произойдет естественным путем, если не случится экономических шоков. В снижение ставки до 6% годовых по ипотеке в среднесрочном периоде я мало верю: пока у банков нет настолько дешевого фондирования. Для такой ставки вклады должны быть около 3,5% годовых, тогда как россияне пока рассматривают вклад именно как инструмент для получения дохода, а не для сбережения».

Василий Поздышев, зампред Центробанка

«Если в январе 2017 г. средневзвешенная стоимость ипотеки была 11,8%, то в январе 2018 г. – уже 9,8% <…> В 2017 г. очень хорошими темпами росла ипотека, эти темпы роста продолжаются. Ставки по ипотеке ниже 10% – а сейчас уже есть ставки по ипотеке значительно ниже 10% – приводят к значительному увеличению роста ипотечного портфеля».

(Источник – телеканал «Россия 24» 20 февраля, представитель ЦБ в четверг заявил, что регулятору нечего добавить к этому интервью)

Павел Поселёнов, президент «Инграда»

«Многие застройщики совместно с банками уже сейчас предлагают субсидированную ставку ипотеки 6% на первые годы кредитования. Средний уровень ипотеки 7–8% вполне реален, но зависит в первую очередь от ключевой ставки. Ипотека сегодня является одним из драйверов развития строительного рынка и поддержки платежеспособного спроса, снижение средней ипотечной ставки на 1–2% стимулирует спрос на первичном рынке на 10–15% (в зависимости от ценового класса жилья)».

Ильшат Нигматуллин, президент ГК «Гранель»

«Учитывая нынешние ставки, достижение 7% вполне реально. Все зависит от позиции Центробанка по ключевой ставке. Если ипотечная ставка снизится до 7%, это позволит значительно снизить ежемесячный платеж и увеличить количество ипотечных покупателей втрое. Это, естественно, послужит новым витком развития жилищной отрасли, строительной отрасли и, в общем-то, экономики».

Екатерина Щурихина, ведущий аналитик «Эксперт РА»

«ЦБ завершил переход к нейтральной кредитно-денежной политике, и при отсутствии новых макроэкономических шоков достигнуть ставок в 7–8% в перспективе 6 лет – вполне реальная задача. Пока рисков надувания пузыря на ипотечном рынке нет – цены на вторичную недвижимость продолжают снижаться, в сегменте «первички» только в прошлом году наметился слабый рост. Оценить возможность появления пузыря в шестилетней перспективе затруднительно – на таком длительном временном горизонте рост цен на недвижимость вполне может возобновиться. Кроме того, к тому времени уже может быть завершен переход застройщиков от долевого строительства к проектному финансированию, что увеличит стоимость квадратного метра».

Олег Вьюгин, председатель совета директоров «Сафмар финансовые инвестиции», бывший первый зампред ЦБ

«У нас может быть еще риск ипотечного пузыря, поскольку снижение ставок <...> конечно, будет стимулировать очень мощный приток, фактически все банки будут перестраивать свои модели под ипотечное кредитование, и население попадет на очень большие обязательства. Только растущая экономика может обеспечить оплату этих обязательств. Если же экономика вялая и не растет, то, скорее всего, происходит другой сценарий. ЦБ на это дело надо внимание обратить».

(говорил на круглом столе в ВШЭ в ноябре 2017 г.)

Даромир Обуханич, генеральный директор ГК «МИЦ»

«Средняя ставка ипотеки сегодня – 9–9,5 %, и для текущего состояния отрасли и платежеспособности населения это много. В сегменте среднего класса жилья покупатели ориентируются на субсидированные программы, ставки по которым ниже – 6–7,9%. Если ставка по ипотеке составит 7%, то в условиях общей экономической ситуации и ближайшего изменении законодательства этот инструмент станет фактически единственным способом поддержать отрасль и конечного потребителя. Возможная коррекция ставки до конца года – около 8%, я сложно представляю, что в краткосрочной перспективе она может составить 7%. Для этого должны быть выработаны рычаги на государственном уровне».

Александр Плутник, гендиректор АИЖК

«Ставка по ипотеке в 7% – это перспектива ближайших одного-двух лет. Для снижения ипотечной ставки необходима экономическая ситуация, позволяющая снижать стоимость заимствований, привлекать долгосрочное фондирование для банков. Такие меры сейчас принимаются правительством и Центробанком. По прогнозам АИЖК, уже к концу 2018 г. средние ипотечные ставки будут в районе 8%. Но ипотеку можно взять сегодня, а в дальнейшем при снижении ставок заемщик всегда может перекредитоваться».

Дмитрий Патрушев, предправления Россельхозбанка

«Мы ожидаем снижение процентных ставок по ипотеке до 7–8% на горизонте 2–3 лет при существующем и прогнозируемом тренде снижения ключевой ставки Банка России».

Мишель Кольбер, предправления банка «Дельтакредит»

«Банки заинтересованы в снижении уровня ставок, так как это делает ипотеку доступной для более широкого круга клиентов и увеличивает размер рынка. Наш банк может снизить ипотечную ставку до 7–8% в ближайшие годы при условии снижения ключевой ставки до 5%, низкой инфляции и росте экономики».

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