Москвичи не хотят покупать новостройки с голыми стенами

Число сделок с квартирами с готовым ремонтом выросло в 8 раз за три года

Ремонт в новостройках становится важным конкурентным преимуществом для застройщиков Денис Гришкин / Ведомости

В прошлом году треть всех новостроек (33%) в старых границах Москвы выставлялась на продажу с отделкой, что в 4 с лишним раза больше, чем в новых проектах 2014 г.: 8% всех квартир. Такие данные содержатся в исследовании компании ЦИАН.

Квартиры с отделкой стремительно набирают обороты. Ремонт в новостройках становится важным конкурентным преимуществом для застройщиков.

«Если в 2008 г. до 100% жилых объектов сдавались «в бетоне», то сейчас более 30% проектов из реализуемых на рынке предлагают полную отделку, а часть из них – дизайн интерьера под ключ, включая текстиль и посуду. Рынок принял это позитивно. Покупатели быстро привыкли и оценили удобство готового продукта. Этот тренд будет усиливаться», – говорит представитель компании Kalinka Group.

«Если несколько лет назад основную долю предложения с отделкой представляли квартиры с муниципальным ремонтом или лоты с отделкой, расположенные на нескольких этажах здания, то сейчас застройщики проектируют отдельные корпуса или целые ЖК с отделкой», – говорится в сообщении ЦИАНа.

Сегодня многие покупатели предпочитают сэкономить время и деньги при переезде в новое жилье, поэтому их интерес к квартирам с ремонтом растет вместе с предложением. Так, по подсчетам ЦИАНа, за последние четыре года в старых границах Москвы доля квартир с отделкой в объеме продаж выросла до 26%, в то время как в 2014 г. доля таких сделок составляла всего 6%.

В первую очередь такие изменения связаны со снижением платежеспособности населения. Ремонт от застройщика в зависимости от его типа и класса жилья на 15–40% дешевле, чем самостоятельный. Существенное снижение ставок по ипотеке и возможность включить стоимость отделки в сумму кредита также позволяют покупателям сэкономить, считают эксперты.

При этом квартиры с отделкой в последние годы покупаются быстрее, чем строятся. В абсолютных показателях количество проданных лотов с отделкой в Москве выросло в 8 раз: с 2400 сделок за 2015 г. до 19 000 квартир за 2017 г.

Примечательно, что в топ-3 самых доступных квартир в Москве по итогам января в тройке лидеров оказались лоты с готовым ремонтом, которые предлагаются в ЖК «Влюблино» и в ЖК «Ясеневая, 14»: можно было купить отремонтированные студии площадью около 20 кв. и стоимостью 3,1–3, 2 млн руб. (данные «Метриум групп»).

Однако сэкономять хотят не только покупатели бюджетного жилья – растут продажи квартир с отделкой и в дорогих сегментах. «Если в 2016 г. лоты с отделкой предлагались в восьми проектах, то в 2017 г. этот показатель увеличился в 2 раза – в 16 проектах», – отмечает представитель компании Welhome. При этом средневзвешенная цена 1 кв. м в проектах с отделкой под ключ составляет 306 500 руб., годом ранее этот показатель был на 9,1% меньше – 278 700 руб. Стоимость наиболее бюджетных квартир с отделкой в бизнес-классе начинается от 6 млн руб. (ЖК «Пресненский Вал, 21» и Only). Максимальные же цены на отремонтированное жилье в этом сегменте зафиксированы в проекте «ВТБ арена парк» – 200–226 млн руб. за лот.

Примечательно, что квартиры с ремонтом продаются быстрее, чем аналогичные квартиры без ремонта. Так, по данным ЦИАНа, усредненные темпы продаж квартир с ремонтом в 1,26 раза выше темпов продаж лотов без него. В среднем застройщики в 2017 г. продавали в месяц около 12,5 квартиры с отделкой и 9,9 квартиры без отделки (в расчете на один корпус). Наиболее существенные различия отмечены в ЖК «Селигер сити», ЖК «Медовая долина» и ЖК «Северный», где темпы продаж жилья с ремонтом выше, чем жилья без ремонта, в 2 раза. А в проектах «Испанские кварталы» и «Первый Московский» в объеме продаж преобладают квартиры без отделки (в выборку аналитиков попали корпуса, вышедшие в продажу примерно в одно и то же время).