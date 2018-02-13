В Москве не сдана в срок почти половина новостроек в прошлом году

Сергей Портер / Ведомости

За минувший 2017 год московские застройщики жилья ввели в эксплуатацию корпуса в 62 жилых и апартаментных комплексах из 111 проектов, заявленных к сдаче. Таким образом, девелоперы не смогли вовремя сдать 44% построенных домов, отмечают эксперты компании «Метриум групп». При этом больше всего объектов переносится в сегменте апартаментов, а лучше всего сдается жилье комфорт-класса.

Расчет производился по проектам, в которых продажи стартовали в прошлом году, а также в тех, где уже на начало 2017 г. велись продажи квартир.

По их данным, 49 комплексов не успели получить разрешения на ввод в эксплуатацию в установленные проектной декларацией сроки. Более того, четверть из этих проектов изначально должны были сдаться в 2016 г. или даже ранее. Таким образом, просрочка по ним составляет уже более года.

Также в пяти проектах, планировавших ввод в 2017 г., продажи были временно приостановлены. Это жилые комплексы «Царицыно», «Спортивный квартал», «Ново-Никольское», «Легенда» и «Марьино град». В настоящий момент в них решаются вопросы с финансированием и возобновлением стройки. В частности, обязательства по завершению проектов «Спортивный квартал» и «Марьино град» взяла на себя компания Capital Group.

Самый большой процент просрочки – в сегменте элитных жилых комплексов. Там из восьми заявленных проектов только 2 (25%) получили разрешение на ввод в эксплуатацию в 2017 г. А вот у элитных апартаментных комплексов оказался лучший показатель по соблюдению сроков – сдались 6 из 7 проектов (85,7%).

Такие же полярные показатели выявлены в массовом сегменте. В жилых комплексах доля сданных объектов составила 81% (17 из 21), а в апартаментных – 37,5% (3 из 8).

Не самые лучшие результаты у девелоперов в новой Москве. Там разрешения на ввод получили 10 проектов из 19 (52,6%).

Что касается бизнес-класса, то там показатели ввода и у квартир, и у апартаментов оставляют желать лучшего – введено соответственно 54,5 и 37,5% заявленных проектов.

«Несмотря на высокий спрос на первичном рынке, распределяется он крайне неравномерно. В частности, в 10 самых продаваемых новостройках старой и новой Москвы в 2017 г. было заключено свыше 11 000 ДДУ. И если в этих проектах объемы сделок исчисляются сотнями и тысячами, то во многих остальных жилых и апартаментных комплексах счет идет на единицы. Как следствие, девелоперы начинают испытывать финансовые трудности, которые вынуждают их сдвигать сроки ввода в эксплуатацию», – говорит управляющий партнер «Метриум групп», участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая, добавляя, что, чтобы понять, имеет ли место задержка, необходимо изучить старые версии проектных деклараций – по новейшей редакции сроки могут вполне соблюдаться.

В среднем по России задерживаются сроки ввода в эксплуатацию более 50% жилищных объектов, говорил ранее генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко. В опубликованном в конце 2017 г. исследовании Института развития строительной отрасли говорится, что в России средний размер переноса срока ввода жилых домов в эксплуатацию – 5,03 месяца (в III квартале 2017 г.). Без переносов срока в стране было сдано 41,5% жилья. При этом с задержкой в пределах шести месяцев было сдано 25,3% жилья. Переносы до года выявлены у 17,4% введенного жилья. Более чем на год был задержан ввод 15,8% жилья.

При этом в исследовании отмечается, что в Московской области гораздо более сложная ситуация со сроками сдачи, нежели в целом по России. «По сданным объектам средний перенос сроков ввода жилья в регионе растет в арифметической прогрессии. По состоянию на III квартал этот показатель достиг 9,3 месяца», – говорится в исследовании. Средний срок переноса ввода жилья на декабрь 2017 г. составил 5,8 месяца.

Без переносов срока в Подмосковье введено всего 14,8% жилья. Причем топ-20 крупнейших застройщиков региона, обеспечивающих половину всего жилищного строительства в регионе, в обещанный срок сдали лишь 9,4% жилья.