Московский девелопер отказался от офисов в пользу жилья

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На фоне кризиса и снижения спроса на офисы девелоперы стремились переформатировать проекты в пользу более доходных жилья или апартаментов Максим Стулов / Ведомости

Девелоперская компания Stone Hedge приобрела земельный участок на 0,48 га на Долгоруковской улице, рассказал «Ведомостям» ее гендиректор Максим Гейзер. Сумму сделки и продавца он не раскрыл.

По данным двух консультантов по недвижимости, сейчас на этой территории расположен бизнес-центр «Артагон» площадью 3000 кв. м. Из выписки Единого государственного реестра прав на недвижимость (ЕГРП) следует, что офис принадлежит одноименному ООО и АО «Стройиздат» (одно из старейших советских и российских издательств). В октябре 2017 г. собственником ООО «Артагон» согласно ЕГРЮЛ стала кипрская «Мэресон», совладелец ООО «Проектные решения». В ее карточке в СПАРК указан сайт бизнес-центра Central Yard, который строила Stone Hedge. Получить комментарии «Стройиздата» не удалось.

По словам Гейзера, компания планирует на купленном участке построить элитный жилой комплекс площадью 5000 кв. м, состоящий из 17 индивидуальных вилл. Инвестиции в проект он оценивает в 2 млрд руб.

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