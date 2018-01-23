Мэрия назвала топ-10 застройщиков Москвы

Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке

Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке

В прошлом году в Москве было сдано в эксплуатацию 8,5 млн кв. м недвижимости, из них 3,42 млн кв. м жилья, рассказал «Ведомостям» руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин. На долю пяти крупнейших застройщиков приходится около 45% введенного жилья – 1,54 млн кв. м, следует из данных, предоставленных стройкомплексом Москвы.

Больше всего недвижимости в прошлом году построила группа компаний ПИК Сергея Гордеева. Среди сданных объектов – «Варшавское шоссе 141», «Бунинские луга», «Мещерский лес», Green Park и др., говорит представитель компании. Впервые она перешагнула отметку в 2 млн построенных «квадратов» (в девяти регионах), сообщила вчера ПИК, один из крупнейших девелоперов страны, построивший с 1994 г. около 17 млн кв. м.

Второй по величине застройщик столицы – MR Group, принадлежащая Роману Тимохину и Виктору Лабуздко. Компания ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Фили град – 2», ЖК «Воробьев дом», «Савеловский сити», перечисляет ее представитель.

Тройку лидеров замыкает казенное предприятие «Управление гражданского строительства» (УГС), созданное мэрией для строительства жилья и детских садов за счет городского бюджета. Большую часть построенных квартир предприятие передает городу – под переселение москвичей из сносимого и аварийного жилья. В прошлом году УГС сдало в эксплуатацию 379 500 кв. м недвижимости.

Впрочем, по сравнению с 2016 г. ввод снизился более чем вдвое – тогда УГС сдало 768 000 кв. м. Представитель стройкомплекса Москвы объясняет сокращение тем, что часть строящихся компанией домов будет передана городу по программе реновации (программа стартовала в 2017 г.): к квартирам по этой программе свои требования – отделки, благоустройства и т. д., поэтому срок их ввода в строй был перенесен.

Прошлогодний лидер, группа компаний «Абсолют» Александра Светакова, снизил ввод почти в 2,5 раза по сравнению с 810 000 кв. м, сданных в 2016 г. «Абсолют» в основном строит на присоединенных территориях. К расширению Москвы «Абсолют» был крупным землевладельцем – земельный банк группы оценивался в 7500 га. На вопросы «Ведомостей» в компании не ответили.

В пятерке лидеров – группа ЛСР, у которой на Москву пришлась примерно четверть сданных объектов. Всего в прошлом году компания ввела 909 000 кв. м.

В топ-10 московских застройщиков есть и неожиданные компании, например занимающий 9-е место 7-й таксомоторный парк. Он, по данным СПАРК, принадлежит Столичной девелоперской компании, которая перестала раскрывать владельцев в 2006 г. Это проектная компания, входит в финансовую группу Insigma Дмитрия Чичикашвили, говорит близкий к группе человек. В частности, выступает застройщиком проекта Red Side на Красной Пресне. Телефоны 7-го таксомоторного парка вчера не отвечали, запрос «Ведомостей» в Insigma остался без ответа.

«Бизнес-мастер» аффилирован с входящей в АФК «Система» компанией «Лидер-инвест», он строил «Лобачевский 118» в Раменках. Представитель «Лидер-инвеста» от комментариев отказался.

Рынок растет

На московский рынок выходит все больше новостроек. По данным «Миэля», по сравнению с 2016 г. предложение в Москве выросло на 37,3%, оценка «Метриум групп» – 49%. Рынок недвижимости адаптировался к жесточайшей конкуренции, спросом пользуются объекты, в которых есть уникальное преимущество: парковые зоны, инфраструктура с социальными объектами, супермаркетами, фитнес-центрами, кафе и т. д., говорит представитель MR Group.

В первой половине 2018 г. на рынок может выйти много новых проектов, предупреждает управляющий директор группы ЛСР Юрий Ильин. Однако уже со второй половины года можно ожидать обратную тенденцию – снижение предложения. Это в том числе может быть связано с грядущими изменениями закона о долевом строительстве – они вступят в силу с 1 июля. Застройщики будут стремиться получить разрешение на строительство своих объектов до 1 июля, но в скольких из них откроются продажи – отдельный вопрос, соглашается вице-президент по строительству ГК «Интеко» Максим Малыгин. Спрос будет поддерживаться и большим объемом предложения, и заметно снижающимися ипотечными ставками, полагает гендиректор ГК МИЦ Даромир Обуханич.

«В целом ситуация на рынке располагает к развитию бизнеса. Ипотечные кредиты становятся дополнительным драйвером спроса. А грядущая отмена 214-ФЗ оставит на рынке только сильных игроков», – считает гендиректор группы «Эталон» Вячеслав Заренков. В дальнейшем консолидация продолжится, уверен Ильин.