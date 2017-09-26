Как выглядят дома для переселения по программе реновации

Мария Соловиченко / Ведомости

На Щелковском шоссе между домами 90 и 92, корп. 2 строится 20-этажный панельный жилой дом. Сейчас на карте мэрии он обозначен как расположенный в районе Северное Измайлово, мкр. 80, корп. 7. Еще в мае на встрече с населением префект Восточного округа Всеволод Тимофеев заявил, что этот участок может быть отдан под переселение жителей пятиэтажек. Стройку, как и в предыдущих случаях, ведет казенное предприятие Управление гражданского строительства

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