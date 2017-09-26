Жилая недвижимость

Как выглядят дома для переселения по программе реновации

Некоторые из них уже сданы, а на месте других – пустыри
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