Как выглядят дома для переселения по программе реновации
Некоторые из них уже сданы, а на месте других – пустыри
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил 26 сентября адресный перечень из 210 участков, где будут построены стартовые дома по программе реновации жилищного фонда в Москве. На 59 участках в девяти округах строительство домов уже ведется или начнется в ближайшее время. «Ведомости» посмотрели, как выглядят некоторые дома и участки для строительства. На фото: дома по адресу Судостроительная улица, владение 19
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Некоторые дома уже построены, на многих работы еще ведутся. На фото: отделка фасада на Судостроительной улице, владение 19
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Еще один строящийся дом поблизости, который будет сдан до конца 2019 г., расположен по адресу Судостроительная улица, владение 5 (3), корпус 1 (пока почтовый адрес зданию не присвоен)
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Дома на Судостроительной улице расположены у дороги
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12 домов уже сданы в эксплуатацию, утверждают в мэрии. Например, монолитный дом, расположенный в Можайском районе на западе Москвы по адресу ул. Красных Зорь, д. 59 б. Это 20-этажное здание с 1–3-комнатными квартирами на 38–80 кв. м, построенное на участке в 1,12 га. На придомовой территории комплекса будут обустроены детские и спортивные площадки, зоны отдыха, говорится в проекте
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Ближайшая станция метро у дома по улице Красных Зорь – «Кунцевская». До нее можно дойти пешком. Всего в 300 м от дома проходит крупная автотрасса — Рублевское шоссе. До Аминьевского и Можайского шоссе — 600 м
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Новостройки уже готовы и стоят в двух километрах не доезжая МКАД по Осташковскому шоссе. На фото: дом по адресу Летчика Бабушкина, владение 39
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Пятнадцатиэтажный двухсекционный дом на ул. Летчика Бабушкина, владение 29, корпус 2 построен на месте ветхой пятиэтажки, попавшей под первую волну сноса. В доме, как и в старых хрущевках, только «однушки» и «двушки» – всего 112 квартир, следует из проектной документации
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В районе Южное Медведково в нескольких метрах от проезда Дежнева, д. 20 и 24 уже построены два дома (микрорайон 1, 2, 3, корп. 38 и 39 – на фото), ведется благоустройство придомовой территории. Вокруг новостройки – пять домов, включенных в программу реновации. До метро Бабушкинская – примерно 2 км
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На фото дом по адресу Летчика Бабушкина, владение 41. Ближайшая станция метро «Бабушкинская» расположена в 850 м от домов. Застройщик объектов, как и в других случаях, КП «Управление гражданского строительства» (УГС – организация, подведомственная правительству Москвы)
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Двухсекционный 15-этажный дом в районе Северное Медведково по адресу Заревый проезд, владение 9-11 строится на месте двух снесенных пятиэтажек. По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, «в доме предусмотрено по 56 однокомнатных и двухкомнатных квартир общей площадью более 5000 кв. м. Во всех квартирах будет выполнена отделка» (данные с сайта управы района Северное Медведково)
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Больше всего готовых домов, которые станут стартовыми для переселения жителей пятиэтажек, расположено в Бескудниковском районе. На фото: дом по адресу Бескудниковский бульвар, 5
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Еще один дом для переселенцев по программе реновации на Бескудниковском бульваре
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Еще один готовый дом, в котором уже ведется внутренняя отделка квартир, расположен в Тимирязевском районе по адресу Тимирязевская улица, 8. Он возведен на месте снесенной пятиэтажки. Еще весной на встрече с жителями района глава управы называл его стартовой площадкой для будущих переселенцев
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В районе «Текстильщики» по адресу улица Артюхиной владение 28 а строится девятиэтажный монолитно-кирпичный жилой дом на 112 квартир. Проект дома разрабатывала компания «Балтстройресурс», подрядчик строительства КП УГС, проектная документация размещена на сайте департамента имущства Москвы
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На углу ул. Артюхиной по адресу владение 24 а и ул. Чистова КП «УГС» строит еще один дом, который будет введен в эксплуатацию в 2019 г.
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Дом по индивидуальному проекту в Северном Измайлове (адрес - Щелковское шоссе, 74) сдан в эксплуатацию еще в 2016 г., говорится на сайте стройкомплекса Москвы. Квартиры в нем уже сдавались с чистовой отделкой, теперь частично их придется переделать под стандарты реновации. Из 156 квартир в нем 26 однокомнатных квартир, 104 – двухкомнатные, остальные – трехкомнатные. В 20 м от дома стоят три пятиэтажки, которые пойдут под снос
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В Северном Измайлове построен еще один дом - по адресу 5-я Парковая улица, д. 62 б
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На Щелковском шоссе между домами 90 и 92, корп. 2 строится 20-этажный панельный жилой дом. Сейчас на карте мэрии он обозначен как расположенный в районе Северное Измайлово, мкр. 80, корп. 7. Еще в мае на встрече с населением префект Восточного округа Всеволод Тимофеев заявил, что этот участок может быть отдан под переселение жителей пятиэтажек. Стройку, как и в предыдущих случаях, ведет казенное предприятие Управление гражданского строительства
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В Западном Дегунине дома еще предстоит построить. В списке мэрии дом по адресу Базовская улица, владение 15 – сейчас на этом месте пустырь
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Соседние дома по адресу Базовская, 15 уже сданы. Корпус розового цвета на дальнем плане пока заселен лишь частично. Некоторые жители ближайших пятиэтажек надеются, что их переселят именно в этот почти незаселенный корпус, рассказали они корреспонденту «Ведомостей»
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Сейчас у дома по адресу Ангарская, 33 расположены еще две соседние пятиэтажки. Этот участок планируется застроить к 2021 г. Новый дом расположится в квадрате между нынешними
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Пока строительство по адресу ул. Коминтерна, 12 еще не начато. Но рядом с этой стартовой площадкой в Бабушкинском районе ЗАО «Желдорипотека» (дочерняя структура ОАО «РЖД») ведет строительство жилого дома бизнес-класса с квартирами от одной до четырех комнат. А стоимость однокомнатной квартиры в этом доме площадью 58 кв. м начинается от 7,85 млн руб.
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По адресу Открытое шоссе, владение 30 сейчас находится комплекс зданий детского психоневрологического санатория. Судя по внешнему виду комплекса, санаторий заброшен и давно не используется по назначению
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Часть территории санатория уходит в национальный парк «Лосиный остров», на территории которого запрещено любое строительство
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Единственным местом, где можно что-то построить у домов 26 на Открытом шоссе, является небольшой насыпной пустырь (на фото). Сейчас здесь находится стихийная парковка. Вокруг пустыря все жилые дома имеют номер 26. Новое здание будет сдано самое позднее к 2021 г., следует из постановления мэрии
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Жителям Пресненского района предложат переселиться в 47-этажный дом, строящийся на территории бывшего мукомольного завода (стройка ведется по адресу Мукомольный проезд, владение 6 / Шмитовский, 39). Пока дом только строят. По подряду УГС многоэтажный жилой комплекс площадью 83 500 кв. м к концу 2018 г. там должна возвести структура владельцев Capital Group Павла Те и Эдуарда Бермана. При этом город застраивает лишь часть участка мукомольного завода
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