Девелоперы застраивают города России «новыми хрущевками»

Статья опубликована в № 4512 от 20.02.2018 под заголовком: Что строят в России

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Региональные города в массе своей застраиваются по типовым проектам Сергей Фадеичев / ТАСС

Чтобы снизить стоимость квадратных метров, девелоперы в регионах экономят буквально на всем – и возводят типовые проекты минувших лет

Региональные рынки недвижимости отстают от столичных примерно на 10–15 лет, но их развитие происходит по похожим схемам, считает руководитель управления стратегического маркетинга ГК «Инград» Анна Соколова. В золотые 2000-е гг. конкуренции между застройщиками в Москве практически не было, а маржа начиналась от 50%, вспоминает гендиректор УК «Развитие» Владимир Савчук (он работал в ГВСУ «Центр» с 1999 г. – «Ведомости»). В то время о качестве и тем более благоустройстве массового жилья задумывались мало. К 2013 г. конкуренция стала усиливаться – рынок перегревался. Кризис усугубил ситуацию. Теперь девелоперы в борьбе за потребителя вынуждены создавать как можно более качественные проекты – безликие коробки уже никого не привлекают, – хотя «все эти улучшения стоят денег», говорил на конференции «Девелопмент новой волны: классика или авангард» Иван Романов, управляющий «ЛСР. Недвижимость-Москва».

Не высоко, не низко

26,5% всех строящихся в стране объектов – высотой 1–3 этажа, 18,6% – 4–8 этажей, ссылается на данные Единого реестра застройщиков управляющий партнер «Метриум групп», участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая. По информации Росстата, в 2016 г. в России построили 27,395 млн кв. м кирпичных домов (в том числе индивидуальных), 14,395 млн монолитных, 11,963 млн блочных и 8,515 млн панельных. Высокую популярность кирпича за пределами Москвы и Санкт-Петербурга опрошенные «Ведомостями» эксперты объясняют так: это тоже типовые проекты, документация к которым в регионах подготовлена и согласована, что позволяет экономить.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}